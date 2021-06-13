13 червня 16:00 Про матч
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Трансляція
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Англія

16:00

Хорватія

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Англія – Хорватія: онлайн першого матчу неділі на Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
13 червня, 12:10
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Суперники по групі D почнуть свою зустріч в 16:00 за київським часом на лондонському стадіоні "Вемблі"

Сьогодні на чемпіонаті Європи з футболу заплановано три матчі. На нашому сайті вже стартував онлайн Нідерланди – Україна. А раніше за інших на поле вийдуть футболіст збірних Англії та Хорватії. Представники групи D зіграють на знаменитому лондонському стадіоні "Уемблі". Ми ведемо текстову трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео кращих моментів.

Онлайн-трансляція Англія – Хорватія

Розклади перед стартом. Ні англійці, ні хорвати ніколи не вигравали чемпіонат Європи. Перші доходили до півфіналу, другі – до 1/4 фіналу. Кращі їхні успіхи пов'язані з чемпіонатами світу. На минулому, нагадаємо, Хорватія стала срібним призером, обігравши в півфіналі саме родоначальників футболу (2:1).

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ АНГЛІЇ

Балканська команда має перевагу за особистими зустрічами на єврофорумах. Зате останнім часом підопічні Гарета Саутгейта виступають тільки переможно, тоді як опоненти виграли лише два матчі з п'яти. У відборі на ЧС програли навіть сусідам зі Словенії.

Загалом же перевага – в англійців.

Рефері матчу – 45-річний італієць Даніеле Орсато. В полі йому допомагають земляки, а четвертий арбітр – Бйорн Кейперс з Нідерландів.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ ХОРВАТІЇ

Де дивитись. На українському телебаченні матч покажуть два профільних каналу – "Футбол 1" і "Футбол 2". Початок прямої трансляції – о 15:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET явну перевагу віддають господарям поля: коефіцієнт на їх перемогу – 1.55, на хорватів – 7.00, на нічию – 4.15. Швидше за все, обидва суперники відзначаються два м'ячі. Причому, збірна Англія може відзначитися і двома голами, а гості, в кращому випадку, одним. Надія "картатих" – на талант Луки Модріча (на фото) і надійність колишнього київського динамівця Домагоя Віди.

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Дивіться, як англійці скромно обіграли австрійців – суперників збірної України:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
0
0:0
0
2
Англія
0
0:0
0
3
Хорватія
0
0:0
0
4
Шотландія
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
16:00
Дивись на: Про матч
19:00
Дивись на:
22:00
Україна Трансляція
Понеділок, 14 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
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