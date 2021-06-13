Англія – Хорватія: онлайн першого матчу неділі на Євро-2020

Суперники по групі D почнуть свою зустріч в 16:00 за київським часом на лондонському стадіоні "Вемблі"

Сьогодні на чемпіонаті Європи з футболу заплановано три матчі. На нашому сайті вже стартував онлайн Нідерланди – Україна. А раніше за інших на поле вийдуть футболіст збірних Англії та Хорватії. Представники групи D зіграють на знаменитому лондонському стадіоні "Уемблі". Ми ведемо текстову трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео кращих моментів.

Онлайн-трансляція Англія – Хорватія

Розклади перед стартом. Ні англійці, ні хорвати ніколи не вигравали чемпіонат Європи. Перші доходили до півфіналу, другі – до 1/4 фіналу. Кращі їхні успіхи пов'язані з чемпіонатами світу. На минулому, нагадаємо, Хорватія стала срібним призером, обігравши в півфіналі саме родоначальників футболу (2:1).

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ АНГЛІЇ

Балканська команда має перевагу за особистими зустрічами на єврофорумах. Зате останнім часом підопічні Гарета Саутгейта виступають тільки переможно, тоді як опоненти виграли лише два матчі з п'яти. У відборі на ЧС програли навіть сусідам зі Словенії.

Загалом же перевага – в англійців.

Рефері матчу – 45-річний італієць Даніеле Орсато. В полі йому допомагають земляки, а четвертий арбітр – Бйорн Кейперс з Нідерландів.

ПРОФАЙЛ ЗБІРНОЇ ХОРВАТІЇ

Де дивитись. На українському телебаченні матч покажуть два профільних каналу – "Футбол 1" і "Футбол 2". Початок прямої трансляції – о 15:50. Також гру можна подивитися на інтернет-платформі OLL.TV.

Прогнози. Букмекери FAVBET явну перевагу віддають господарям поля: коефіцієнт на їх перемогу – 1.55, на хорватів – 7.00, на нічию – 4.15. Швидше за все, обидва суперники відзначаються два м'ячі. Причому, збірна Англія може відзначитися і двома голами, а гості, в кращому випадку, одним. Надія "картатих" – на талант Луки Модріча (на фото) і надійність колишнього київського динамівця Домагоя Віди.

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