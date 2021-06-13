Лукаку – козак! Їдка реакція соцмереж на фіаско Росії в матчі з Бельгією на Євро-2020

Одні з господарів чемпіонату Європи з футболу з тріском програли збірній Бельгії в Санкт-Петербурзі, що викликало радість в Україні у фанатів і не тільки

/ Фото: Сегодня|Спорт

У другий день Євро-2020 в одному з матчів Бельгія розгромила Росію на її полі. Підопічні Станіслава Черчесова виглядали хлопчиками для биття проти однієї з найкращих команд континенту. Ще по ходу гри в Мережі стали з'являтися саркастичні коментарі щодо "страждань" господарів стадіону в Пітері.

Звичайно ж, в Україні хворіли переважно за бельгійську команду і разом з переможцями святкували успіх. Та ще й в знаменний для росіян свято.

Герой матчу Лукаку отримав нагороду не тільки від УЄФА, а й звання брата і почесного козака від українців.

Від емоцій у виразах українці не стримувалися.

А ось харківський політик Михайло Добкін підтримував збірну Росії. Ну, хоч розірвись.

Добкіна ніхто не розумів у Львові, де в фан-зоні роздавали безкоштовне пиво за кожен гол збірної Бельгії. "Досить споювати Львів", – сміялися фанати.

Не тільки футбольним уболівальникам вчора було приємно на душі.

Нагадаємо, в Україні оригінально анонсували матч Росії: Бельгія проти окупантів.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров теж підтримував бельгійців.

А російські шанувальники футболу насміхалися над своїми захисниками, порівнюючи з героями старого радянського фільму.

Комусь гра нагадала ось такий котячий нокаут – від одного виду суперника.

А тут ще й Дзюбу зловили в такому моменті.

Порівняння часом були дуже образливі.

Деякі ж просто заробляли гроші на дивовижній вірі букмекерів в збірну Росії.

А Станіславу Черчесову російські журналісти пригадали його високу зарплату.

До слова, в іншій зустрічі цієї групи В фіни сенсаційно обіграли данців.

Напередодні за Еріксена помолився воскреслий футболіст.

Дивіться огляд матчу Бельгія – Росія: