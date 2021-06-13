Лукаку – козак! Їдка реакція соцмереж на фіаско Росії в матчі з Бельгією на Євро-2020

У другий день Євро-2020 в одному з матчів Бельгія розгромила Росію на її полі. Підопічні Станіслава Черчесова виглядали хлопчиками для биття проти однієї з найкращих команд континенту. Ще по ходу гри в Мережі стали з'являтися саркастичні коментарі щодо "страждань" господарів стадіону в Пітері.
Звичайно ж, в Україні хворіли переважно за бельгійську команду і разом з переможцями святкували успіх. Та ще й в знаменний для росіян свято.
Герой матчу Лукаку отримав нагороду не тільки від УЄФА, а й звання брата і почесного козака від українців.
Від емоцій у виразах українці не стримувалися.
А ось харківський політик Михайло Добкін підтримував збірну Росії. Ну, хоч розірвись.
Добкіна ніхто не розумів у Львові, де в фан-зоні роздавали безкоштовне пиво за кожен гол збірної Бельгії. "Досить споювати Львів", – сміялися фанати.
Не тільки футбольним уболівальникам вчора було приємно на душі.
Нагадаємо, в Україні оригінально анонсували матч Росії: Бельгія проти окупантів.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров теж підтримував бельгійців.
А російські шанувальники футболу насміхалися над своїми захисниками, порівнюючи з героями старого радянського фільму.
Комусь гра нагадала ось такий котячий нокаут – від одного виду суперника.
А тут ще й Дзюбу зловили в такому моменті.
Порівняння часом були дуже образливі.
Деякі ж просто заробляли гроші на дивовижній вірі букмекерів в збірну Росії.
А Станіславу Черчесову російські журналісти пригадали його високу зарплату.
До слова, в іншій зустрічі цієї групи В фіни сенсаційно обіграли данців.
Напередодні за Еріксена помолився воскреслий футболіст.
Дивіться огляд матчу Бельгія – Росія: