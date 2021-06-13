13 июня 16:00 О матче
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Трансляция
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Англия

16:00

Хорватия

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Англия – Хорватия: онлайн первого матча воскресенья на Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 июня, 12:10
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Соперники по группе D начнут свою встречу в 16:00 по киевскому времени на лондонском стадионе "Уэмбли"

Сегодня на чемпионате Европы по футболу запланированы три матча. На нашем сайте уже стартовал онлайн Нидерланды – Украина. А раньше других на поле выйдут футболист сборных Англии и Хорватии. Представители группы D сразятся на знаменитом лондонском стадионе "Уэмбли". Мы ведем текстовую трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов.

Онлайн-трансляция Англия – Хорватия

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Расклады перед стартом. Ни англичане, ни хорваты никогда не выигрывали чемпионат Европы. Первые доходили до полуфинала, вторые – до 1/4 финала. Лучшие их успехи связаны с чемпионатами мира. На прошлом, напомним, Хорватия стала серебряным призером, обыграв в полуфинале именно родоначальников футбола (2:1).

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ АНГЛИИ

Балканская команда имеет преимущество по личным встречам на еврофорумах. Зато в последнее время подопечные Гарета Саутгейта выступают только победно, тогда как оппоненты выиграли лишь два матча из пяти. В отборе на ЧМ проиграли даже соседям из Словении.

В целом же – преимущество у "трех львов".

Рефери матча – 45-летний итальянец Даниэле Орсато. В поле ему помогают земляки, а четвертый арбитр – Бьорн Кейперс из Нидерландов.

ПРОФАЙЛ СБОРНОЙ ХОРВАТИИ

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажут два профильных канала – "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало прямой трансляции – в 15:50. Также игру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Прогнозы. Букмекеры FAVBET явное преимущество отдают хозяевам поля: коэффициент на их победу – 1.55, на хорватов – 7.00, на ничью – 4.15. Скорее всего, соперники забьют два мяча. Причем, сборная Англия может отличиться и двумя голами, а гости, в лучшем случае, одним. Надежда "клетчатых" – на талант Луки Модрича (на фото) и надежность бывшего киевского динамовца Домагоя Виды.

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Смотрите, как англичане скромно обыграли австрийцев – соперников сборной Украины:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
0
0:0
0
2
Англия
0
0:0
0
3
Хорватия
0
0:0
0
4
Шотландия
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 13 июня
16:00
Смотри на: О матче
19:00
Смотри на:
22:00
Украина Трансляция
Понедельник, 14 июня
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19:00
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22:00
Украина
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