13 июня 16:00
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Нидерланды --
Австрия --
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Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
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Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
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Португалия --
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Италия --
Уэльс --
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Швейцария --
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Северная Македония --
Нидерланды --
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Украина --
Австрия --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
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Хорватия --
Шотландия --
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Чехия --
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Швеция --
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Испания --
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Евро-2020

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Нидерланды – Украина: прогноз на матч Евро от комментатора

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
13 июня, 17:02
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В стартовом поединке команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы Кирилл Круторогов предрекает небольшое количество голов и ждет 1:1 либо 1:0 в пользу украинцев
Сборная Украины, Шевченко и Ярмоленко
Сборная Украины, Шевченко и Ярмоленко / Фото: Reuters

Сегодня на Евро-2020 стартует сборная Украины! Команда Андрея Шевченко играет в Амстердаме с Нидерландами. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Нидерланды – Украина доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на матч от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Нидерланды – Украина: где и когда смотреть матч группы С на Евро-2020 в воскресенье

Самый важный и долгожданный матч для всей нашей страны. Первый соперник кажется самым сложным, хотя и остальных нельзя недооценивать. За последнее время команда Андрея Шевченко доказала, что умеет играть с топовыми оппонентами. Нидерланды – топовая команда, но со своими очевидными проблемами. Во-первых, их подъем однозначно связан с работой Рональда Кумана, а он, не дождавшись Евро, ушел в Барселону. После чего у "оранье" сразу же случился спад, и Франк де Бур пока что не наладил игру до нужного уровня.

Хотя в 2021-м голландцы проиграли только раз – Турции, а побеждали не самых сильных соперников – Латвию, Гибралтар и Грузию, расписав ничью с Шотландией. Во-вторых, у оранжевой сборной есть серьезные потери – абсолютный лидер команды и ключевой защитник Вирджил ван Дейк так и не успел восстановиться и на Евро не поехал. Также из-за проблем со здоровьем не примут участие в турнире основной вратарь Яспер Силлесен и Донни ван де Беек. Тем не менее, стоит отметить Депая, Фрэнки и Люка де Йонгов, Вейналдума, Аке и де Врайа. Сборная Нидерландов возвращается на Евро, пропустив предыдущий турнир. В своих последних четырех матчах на чемпионатах Европы они проиграли.

Сборная Украины в третий раз в истории сыграет на Евро, причем подряд. На Евро-2012 она стартовала с победы над Швецией в Киеве (2:1), а в 2016-м проиграла Германии (0:2). Кстати, после успеха со шведами наша главная команда проиграла все последующие пять поединков, не забив ни гола. Пока что не совсем понятно, в каких кондициях пребывает Виктор Цыганков. Первый матч он точно пропускает. Остальные в строю.

Для нашей сборной точно будет непростой матч, тем более, он пройдет в Амстердаме на "Арене Кройфа", но, очевидно, что таким же непростым будет он и для "оранье". Думаю, много голов мы не увидим. Ожидаю ТМ 2,5. Буду надеяться на минимальную победу Украины 1:0, но, скорее всего, команды распишут ничью 1:1, что для нас тоже неплохо.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Нидерландов по футболу / Фото: Reuters

Тем временем фаворитом этой встречи у FAVBET является сборная Нидерландов. На ее победу принимают ставки с коэффициентом 1.57, в выигрыш Украины верят меньше – 6.10, котировка на ничью – 4.35. Большая вероятность, что обе команды забьют – 1.98. А самый популярный счет 1:0 в пользу голландцев – 5.40.

Смотрите, как перед Евро Украина разгромила Кипр

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Украина
0
0:0
0
2
Австрия
0
0:0
0
3
Северная Македония
0
0:0
0
4
Нидерланды
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
1
1:0
3
2
Чехия
0
0:0
0
3
Шотландия
0
0:0
0
4
Хорватия
1
0:1
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
0
0:0
0
2
Испания
0
0:0
0
3
Швеция
0
0:0
0
4
Польша
0
0:0
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
0
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