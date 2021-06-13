Нидерланды – Украина: прогноз на матч Евро от комментатора

В стартовом поединке команды Андрея Шевченко на чемпионате Европы Кирилл Круторогов предрекает небольшое количество голов и ждет 1:1 либо 1:0 в пользу украинцев

Сборная Украины, Шевченко и Ярмоленко / Фото: Reuters

Сегодня на Евро-2020 стартует сборная Украины! Команда Андрея Шевченко играет в Амстердаме с Нидерландами. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Нидерланды – Украина доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на матч от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

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Самый важный и долгожданный матч для всей нашей страны. Первый соперник кажется самым сложным, хотя и остальных нельзя недооценивать. За последнее время команда Андрея Шевченко доказала, что умеет играть с топовыми оппонентами. Нидерланды – топовая команда, но со своими очевидными проблемами. Во-первых, их подъем однозначно связан с работой Рональда Кумана, а он, не дождавшись Евро, ушел в Барселону. После чего у "оранье" сразу же случился спад, и Франк де Бур пока что не наладил игру до нужного уровня.

Хотя в 2021-м голландцы проиграли только раз – Турции, а побеждали не самых сильных соперников – Латвию, Гибралтар и Грузию, расписав ничью с Шотландией. Во-вторых, у оранжевой сборной есть серьезные потери – абсолютный лидер команды и ключевой защитник Вирджил ван Дейк так и не успел восстановиться и на Евро не поехал. Также из-за проблем со здоровьем не примут участие в турнире основной вратарь Яспер Силлесен и Донни ван де Беек. Тем не менее, стоит отметить Депая, Фрэнки и Люка де Йонгов, Вейналдума, Аке и де Врайа. Сборная Нидерландов возвращается на Евро, пропустив предыдущий турнир. В своих последних четырех матчах на чемпионатах Европы они проиграли.

Сборная Украины в третий раз в истории сыграет на Евро, причем подряд. На Евро-2012 она стартовала с победы над Швецией в Киеве (2:1), а в 2016-м проиграла Германии (0:2). Кстати, после успеха со шведами наша главная команда проиграла все последующие пять поединков, не забив ни гола. Пока что не совсем понятно, в каких кондициях пребывает Виктор Цыганков. Первый матч он точно пропускает. Остальные в строю.

Для нашей сборной точно будет непростой матч, тем более, он пройдет в Амстердаме на "Арене Кройфа", но, очевидно, что таким же непростым будет он и для "оранье". Думаю, много голов мы не увидим. Ожидаю ТМ 2,5. Буду надеяться на минимальную победу Украины 1:0, но, скорее всего, команды распишут ничью 1:1, что для нас тоже неплохо.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: УАФ

Сборная Нидерландов по футболу / Фото: Reuters

Тем временем фаворитом этой встречи у FAVBET является сборная Нидерландов. На ее победу принимают ставки с коэффициентом 1.57, в выигрыш Украины верят меньше – 6.10, котировка на ничью – 4.35. Большая вероятность, что обе команды забьют – 1.98. А самый популярный счет 1:0 в пользу голландцев – 5.40.

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