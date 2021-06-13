Зліт футбольних красунь в Амстердамі: супутниці українських збірників хуліганять на Євро

Перед першим матчем нашої національної команди на чемпіонаті Європи подруги підопічних Андрія Шевченка блиснули в столиці Нідерландів

Христина - дружина Романа Яремчука / Фото: Instagram

У неділю збірна України проведе перший матч Євро-2020. На нашому сайті вже йде Нідерланди – Україна онлайн-трансляція. До прекрасного Амстердама наші футболісти прибули ще в п'ятницю ввечері. Підтримати своїх хлопців прилетіли і деякі дружини й подруги.

Вашій увазі – міс збірної України: еа кого Яремчук дивиться в бінокль. Дружина форварда, Христина, легко освоїлася в столиці Нідерландів і поділилася на своїй сторінці в Instagram свіжими кадрами.

Компанію Яремчук склала Тетяна – дружина півзахисника збірної Євгена Макаренка.

Дізнайтеся, що міс збірної Нідерландів, подружка де Йонга, грала в хокей, а тепер торгує.

Дівчата зняли відео, на якому Таня начебто зібралася викрадати велосипед. "Злодій в законі", – підписала Христина ролик.

Дізнавайтеся, де і коли дивитися матч Нідерланди – Україна. Початок – о 22:00.

А от Інна, дружина Андрія Ярмоленко, засвітилася на Євро-2020 з юним поколінням в формі Вест Гема – нинішнього клубу нашого вінгера.

Однак далеко не всі супутниці наших гравців стурбовані матчами і подіями навколо них. Наприклад, Маргарита Степаненко та Юлія Пятова займаються на своїх городах збором і поїданням ягід.

Тим часом Мочанов підтримав збірну України легендарним напуттям Аль Пачіно.

Згадаймо, як перед Євро українці розгромили в Харкові кіпріотів: