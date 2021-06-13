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Бельгія --
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Швеція --
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Україна --
Австрія --
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Фінляндія --
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Чехія --
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Швеція --
Польща --
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Зліт футбольних красунь в Амстердамі: супутниці українських збірників хуліганять на Євро

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
13 червня, 15:29
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Перед першим матчем нашої національної команди на чемпіонаті Європи подруги підопічних Андрія Шевченка блиснули в столиці Нідерландів
Христина - дружина Романа Яремчука
Христина - дружина Романа Яремчука / Фото: Instagram

У неділю збірна України проведе перший матч Євро-2020. На нашому сайті вже йде Нідерланди – Україна онлайн-трансляція. До прекрасного Амстердама наші футболісти прибули ще в п'ятницю ввечері. Підтримати своїх хлопців прилетіли і деякі дружини й подруги.

Вашій увазі – міс збірної України: еа кого Яремчук дивиться в бінокль. Дружина форварда, Христина, легко освоїлася в столиці Нідерландів і поділилася на своїй сторінці в Instagram свіжими кадрами.

Компанію Яремчук склала Тетяна – дружина півзахисника збірної Євгена Макаренка.

Дізнайтеся, що міс збірної Нідерландів, подружка де Йонга, грала в хокей, а тепер торгує.

Дівчата зняли відео, на якому Таня начебто зібралася викрадати велосипед. "Злодій в законі", – підписала Христина ролик.

Дізнавайтеся, де і коли дивитися матч Нідерланди – Україна. Початок – о 22:00.

А от Інна, дружина Андрія Ярмоленко, засвітилася на Євро-2020 з юним поколінням в формі Вест Гема – нинішнього клубу нашого вінгера.

Однак далеко не всі супутниці наших гравців стурбовані матчами і подіями навколо них. Наприклад, Маргарита Степаненко та Юлія Пятова займаються на своїх городах збором і поїданням ягід.

Тим часом Мочанов підтримав збірну України легендарним напуттям Аль Пачіно.

Згадаймо, як перед Євро українці розгромили в Харкові кіпріотів:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
0
0:0
0
2
Англія
0
0:0
0
3
Хорватія
0
0:0
0
4
Шотландія
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
16:00
Дивись на: Трансляція
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