Слет футбольных красавиц в Амстердаме: спутницы украинских сборников хулиганят на Евро

Перед первым матчем нашей национальной команды на чемпионате Европы подруги подопечных Андрея Шевченко блеснули в столице Нидерландов

Кристина - жена Романа Яремчука / Фото: Instagram

В воскресенье сборная Украины проведет первый матч Евро-2020. На нашем сайте уже идет Нидерланды – Украина онлайн-трансляция. В прекрасный Амстердам наши футболисты прибыли еще в пятницу вечером. Поддержать своих парней прилетели и некоторые жены и подруги.

Вашему вниманию – мисс сборной Украины: на кого Яремчук смотрит в бинокль. Супруга форварда, Кристина, легко освоилась в столице Нидерландов и поделилась на своей странице в Instagram свежими кадрами.

Компанию Яремчук составила Татьяна – жена полузащитника сборной Евгения Макаренко.

Узнайте, что мисс сборной Нидерландов, подружка де Йонга, играла в хоккей, а теперь торгует.

Девчата сняли видео, на котором Таня вроде собралась угонять велосипед. "Вор в законе", – подписала Кристина ролик.

Узнавайте, где и когда смотреть матч Нидерланды – Украина. Начало – в 22:00.

А вот Инна, жена Андрея Ярмоленко, засветилась на Евро-2020 с юным поколением в форме Вест Хэма – нынешнего клуба нашего вингера.

Однако далеко не все спутницы наших игроков озабочены матчами и событиями вокруг них. Например, Маргарита Степаненко и Юлия Пятова занимаются на своих огородах сбором и поеданием ягод.

Маргарита Степаненко и Юлия Пятова

Тем временем Мочанов поддержал сборную Украины легендарным напутствием Аль Пачино.

Вспомним, как перед Евро украинцы разгромили в Харькове киприотов: