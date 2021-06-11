Мисс сборной Украины: на кого Яремчук смотрит в бинокль

Свои голы форвард Гента посвящает любимой жене, с которой воспитывают сына

Кристина - жена Романа Яремчука / Фото: Instagram

Роман Яремчук – наша бомбардирская надежда на Евро-2020. Ведь в этом сезоне форвард отлично справляется со своей задачей – 23 гола в 43 матчах за бельгийский Гент.

А вы видели, как Роман празднует свои голы? Изображает руками бинокль или очки. "Моя жена смотрит футбол в очках, поэтому после своих голов таким образом я передаю ей привет", – признается Яремчук.

С Кристиной они познакомились еще подростками. С тех пор – всегда вместе. "Я счастлив, что имею дома такую опору, она мне помогает во всем. То, что попал в национальную сборную – это и ее заслуга. Вместе прошли сложные времена в Динамо и Александрии, вместе поехали в Бельгию", – рассказывает футболист.

В июле 2019-го Кристина родила сына Никиту.