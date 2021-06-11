11 июня 22:00 О матче
Турция --
Италия --
12 июня 16:00
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Турнирная Таблица Команды Сборная Украины Мисс Евро-2021 Бомбардиры Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Мисс сборной Украины: на кого Яремчук смотрит в бинокль

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
11 июня, 22:48
Копировать ссылку
Свои голы форвард Гента посвящает любимой жене, с которой воспитывают сына
Кристина - жена Романа Яремчука
Кристина - жена Романа Яремчука / Фото: Instagram

Роман Яремчук – наша бомбардирская надежда на Евро-2020. Ведь в этом сезоне форвард отлично справляется со своей задачей – 23 гола в 43 матчах за бельгийский Гент.

А вы видели, как Роман празднует свои голы? Изображает руками бинокль или очки. "Моя жена смотрит футбол в очках, поэтому после своих голов таким образом я передаю ей привет", – признается Яремчук.

С Кристиной они познакомились еще подростками. С тех пор – всегда вместе. "Я счастлив, что имею дома такую опору, она мне помогает во всем. То, что попал в национальную сборную – это и ее заслуга. Вместе прошли сложные времена в Динамо и Александрии, вместе поехали в Бельгию", – рассказывает футболист.

В июле 2019-го Кристина родила сына Никиту.

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять