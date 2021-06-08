Купив мамі квартиру: воротар збірної України – про першу зарплату

Відверта заява 19-річного голкіпера Шахтаря і української збірної Анатолія Трубіна, який цього сезону потрапив до десятки найдорожчих гравців країни

Український воротар Анатолій Трубін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

19-річний голкіпер Шахтаря і збірної України Анатолій Трубін розповів, що купив на свою першу зарплату.

"Квартиру мамі. Але це вже в професійному футболі. В академії клубу отримував стипендії", – наводить слова Трубіна Tribuna.com з посиланням на УАФ

Анатолій Трубін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що в поточному сезоні Трубін витіснив з основного складу Шахтаря досвідченого Андрія Пятова. Успішні виступи дозволили Анатолію увірватися до ТОП-10 найдорожчих українських футболістів. Transfermarkt зараз оцінює воротаря в 8 млн євро. При цьому з вересня 2020 року його подорожчав на 7,2 млн євро!

Воротар збірної України Анатолій Трубін / Фото: Getty Images

Також ми писали, що Анатолій Трубін увійшов до рейтингу головних талантів світового футболу серед гравців, народжених в 2001 році. 19-річний воротар посів 8-е місце в списку, складеному CIES Football Observatory, а очолює його Букайо Сака з Арсеналу.

Правда, в спарингу з Бахрейном (1:1) перед Євро Трубін припустився помилки, що коштувала збірній України пропущеного м'яча.

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