Купив мамі квартиру: воротар збірної України – про першу зарплату

19-річний голкіпер Шахтаря і збірної України Анатолій Трубін розповів, що купив на свою першу зарплату.
"Квартиру мамі. Але це вже в професійному футболі. В академії клубу отримував стипендії", – наводить слова Трубіна Tribuna.com з посиланням на УАФ
Нагадаємо, що в поточному сезоні Трубін витіснив з основного складу Шахтаря досвідченого Андрія Пятова. Успішні виступи дозволили Анатолію увірватися до ТОП-10 найдорожчих українських футболістів. Transfermarkt зараз оцінює воротаря в 8 млн євро. При цьому з вересня 2020 року його подорожчав на 7,2 млн євро!
Також ми писали, що Анатолій Трубін увійшов до рейтингу головних талантів світового футболу серед гравців, народжених в 2001 році. 19-річний воротар посів 8-е місце в списку, складеному CIES Football Observatory, а очолює його Букайо Сака з Арсеналу.
Правда, в спарингу з Бахрейном (1:1) перед Євро Трубін припустився помилки, що коштувала збірній України пропущеного м'яча.
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