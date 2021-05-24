"Безглузда помилка": Трубін вибачився за пенальті з Бахрейном

Голкіпер збірної України вибачився перед партнерами і вболівальниками за 11-метровий, який став наслідком фолу з його боку. "Не треба було виходити", – каже Трубін

Воротар збірної України Анатолій Трубін / Фото: Getty Images

Воротар збірної України Анатолій Трубін вибачився перед уболівальниками і партнерами по команді за гол, пропущений в товариському матчі з Бахрейном 1:1.

Нагадаємо, Україна пропустила на 75-й хвилині після пенальті, призначеного за фол з боку Трубіна після невиправданого виходу з воріт. Циганков врятував "синьо-жовтих" від поразки на 91-й хвилині.

"Хочу вибачитися перед уболівальниками за свою гру, тому що я її провалив. До того ж, була помилка в моменті з пенальті. Також хочу вибачитися перед партнерами по команді. Цей результат, більшою мірою, на моїй совісті. Пропустили гол через цю безглузду помилку, а потім почали поспішати, намагаючись відігратися"

"У моменті з 11-метровим мені не потрібно було виходити з воріт, тому що м'яч йшов у бік, не було небезпеки, наш захисник супроводжував суперника. Не треба було туди йти, потрібно було залишатися в воротах і тримати позицію"

"Моя помилка – це неправильна оцінка ситуації. Всі помиляються, але воротарська помилка помітна всім, тому що в 99 відсотках це призводить до голу", – сказав 19-річний Трубін в ефірі Великого футболу

Гол Бахрейну у ворота України / Фото: Reuters

Разом з тим Трубін подякував уболівальникам у Харкові, які прийшли на гру з Бахрейном: "Давно такої підтримки не було. Стільки людей прийшло. Грати за майже заповненого стадіону – кайф".

Перед Євро команда Андрія Шевченка проведе ще два спаринги. Гра Україна – Північна Ірландія відбудеться 3 червня в Дніпрі (початок – о 21:00), а з Кіпром зустрінемося 7 червня в Харкові (19:00).

Нагадаємо, на Євро українці зустрінуться з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня). До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

Огляд матчу Україна – Бахрейн (1:1)