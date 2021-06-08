Купил маме квартиру: вратарь сборной Украины – о первой зарплате

19-летний голкипер Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал, что купил на свою первую зарплату.
"Квартиру маме. Но это уже в профессиональном футболе. В академии клуба получал стипендии", – проводит слова Трубина Tribuna.com со ссылкой на УАФ
Напомним, что в текущем сезоне Трубин вытеснил из основного состава Шахтера опытного Андрея Пятова. Успешные выступления позволили Анатолию ворваться в ТОП-10 самых дорогих украинских футболистов. Transfermarkt сейчас оценивает вратаря в 8 млн евро. При этом с сентября 2020 года он подорожал на 7,2 млн евро!
Также мы писали, что Анатолий Трубин вошел в рейтинг главных талантов мирового футбола среди игроков, рожденных в 2001 году. 19-летний вратарь занял 8-е место в списке, составленном CIES Football Observatory, а возглавляет его Букайо Сака из Арсенала.
Правда, в спарринге с Бахрейном (1:1) перед Евро Трубин допустил ошибку, стоившую сборной Украине пропущенного мяча.
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