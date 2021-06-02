Трубін чи Бущан? Дивіться, хто з воротарів краще готовий до Євро-2020

Голкіпери збірної України провели інтенсивне тренування перед матчем з Північною Ірландією і показали, як вони реагують на удари в ближній кут

Трубін і Бущан зіграють на чемпіонаті Європи

Завтра в Дніпрі збірна України зіграє товариський матч проти Північної Ірландії. Це один з етапів підготовки до чемпіонату Європи. До речі, Андрій Шевченко вже назвав склад на Євро-2020.

До поєдинку проти Північної Ірландії сьогодні на тренуванні ретельно готувалися два наших голкіпера – Георгій Бущан і Анатолій Трубін.

Тренер воротарів збірної України Педро Харо знатно поганяв Бущана і Трубіна. Вони відпрацьовували реакцію на удари в ближній кут з короткої дистанції.

В рамках підготовки до Євро-2020 збірна України вже провела один матч – зіграла внічию з Бахрейном -1:1. Попереду у команди Шевченка ще два спаринги: з Північною Ірландією (3 червня) і Кіпром (7 червня).

Євро-2020 стартує 11 червня. Україна на груповому етапі проведе матчі проти Нідерландів (13 червня), Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня).