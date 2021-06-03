Критика DZIDZIO подіяла! У збірній України прозвучала пісня українською

Під час ритуалу посвячення в новачки національної команди воротар Анатолій Трубін і захисник Ілля Забарний виконали "Старі фотографії" Скрябіна

Анатолій Трубін й Ілля Забарний / Фото: УАФ

На посвяченні новачків збірної України особливу увагу привернув виступ дуету у складі воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна і захисника Динамо Іллі Забарного. Вони були єдиними, хто співав українською мовою.

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Трубін і Забарний виконали "Старі фотографії" Скрябіна.

При цьому в глядацькій залі Бєсєдін сміявся, Безус підспівував, Шевченко і Шовковський аплодували.

Нагадаємо, Олександр Зубков на посвяченні в новачки збірної виступив з хітом Монатика "Кружит", Денис Попов і Богдан Ледньов заспівали "Поворот" групи "Машина Времени", а тріо Георгій Судаков, Артем Бондаренко і Артем Довбик обрали для виступу пісню "Вечериночка" Монатика і Віри Брежнєвої.

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Відзначимо, що новачки збірної України на посвяченні в національній команді співають, здебільшого, пісні російською. Винятком раніше був хіба що Ігор Пердута з Ворскли, який виконав "Червону руту".

Це навіть стало приводом для критики збірної з боку DZIDZIO, який часто виконує гімн України перед матчами "синьо-жовтих". "Я б порадив традиції трохи поміняти – і співати українські пісні, тому що все-таки у нас українська збірна", – казав раніше в ефірі Великого футболу DZIDZIO.