Україна – Північна Ірландія: о котрій і де дивитися матч збірної перед Євро

Сьогодні в Дніпрі у "синьо-жовтих" – передостанній спаринг перед чемпіонатом Європи. Команда Андрія Шевченка приймає своїх кривдників по Євро-2016

Збірна України з футболу / Фото: Reuters

У четвер, 3 червня, збірна України проведе другий спаринг перед фінальною частиною Євро. У Дніпрі команда Андрія Шевченка зіграє з Північною Ірландією. Початок – о 21:00. Онлайн Україна – Північна Ірландія доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ ЗБІРНОЇ

У прямому ефірі матч збірної України проти Північної Ірландії, починаючи з 21:00, покажуть телеканали "Футбол 1" і "Україна". Також пряму трансляцію спарингу можна подивитися на платформі Oll.tv.

Відзначимо, що Північна Ірландія не пробилася на Євро-2020, зате п'ять років тому у Франції у фінальній частині чемпіонату Європи-2016 обіграла українців 2:0, позбавивши команду, очолювану тоді Михайлом Фоменком, шансів на плей-оф.

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Фаворитами сьогоднішньої зустрічі є українці. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 1.61, на успіх Північної Ірландії – 6.60, на нічию – 3.55. Найбільш вірогідним рахунком аналітики називають 1:0 на користь "синьо-жовтих".

Додамо, що після спарингу з Північною Ірландією на Україну чекає ще одна товариська зустріч – з Кіпром 7 червня в Харкові.

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Нагадаємо, на Євро українці зіграють з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня). До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

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