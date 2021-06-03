Новачки збірної України перед Євро-2020 дали концерт: найкращим співаком вибрали Зубкова

Напередодні товариського матчу проти Північної Ірландії в збірній України відсвяткували День народження Олександра Караваєва і послухали пісні новачків команди

Футболіст-репер Олександр Зубков / Фото: УАФ

3 червня збірна України проведе свій другий товариський матч напередодні Євро-2020. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Україна – Північна Ірландія.

А за добу до гри команда провела незвичайну вечерю. Спочатку з Днем народження вітали Олександра Караваєва, якому виповнилося 29 років. Крім двох тортів захисник отримав ще й музичний сюрприз – в пісні обіграли його прізвисько Кара.

Але, як повідомляє в Facebook Олександр Гливинський, це був лише початок концерту. Саме в цей вечір посвячення проходили новачки національної команди. Дебютанти збірної України виконували пісні на свій смак.

Відкрив шоу запальним репом Олександр Зубков, далі дуетом виступили Денис Попов і Богдан Ледньов, вони заспівали "Поворот". Тріо створили Георгій Судаков, Артем Бондаренко і Артем Довбік, які вибрали пісню "Вечериночка". А Ілля Забарний разом з Анатолієм Трубіним заспівали "Старі фотографії" Скрябіна.

Пройшов посвяту і персонал команди – тренер Луїджі Ночентіні харизматично виконав італійську мелодію, а перекладач тренерів Абраам Кампомар співав іспанську композицію.

А під кінець вечора вибрали кращого виконавця. Найбільше овацій зібрав Зубков, який на біс заспівав "Кружит" Монатика.