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Циганков став найдорожчим українським футболістом, Трубін увірвався в ТОП-10

14 січня, 18:05

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Transfermarkt оновив вартість українських футболістів

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков очолив рейтинг найдорожчих українських футболістів. У порівнянні з жовтневим рейтингом transfermarkt.com накинув 23-річного українця п'ять мільйонів євро, тепер його орієнтовна вартість становить 24 млн євро.

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Циганков випередив Руслана Малиновського з "Аталанти" і Олександра Зінченка з Манчестер Сіті. Потрібно відзначити, що цінники на наших легіонерів залишилися на жовтневому рівні.

Відзначимо, що в першу десятку увірвався воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін. Успішний виступ в Лізі чемпіонів не пройшов повз увагу експертів. 19-річний голкіпер є наймолодшим в ТОП-10 рейтингу і при цьому домігся найбільшого стрибка в ціні. Раніше ми писали, що воротар "Шахтаря", на якого поклали око в "Челсі", взявся за вивчення англійської.

ТОП-10 найдорожчих українських футболістів:

1. Віктор Циганков ("Динамо") – 24 млн євро (+5)

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Віктор Циганков

Віктор Циганков / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

2. Руслан Малиновський ("Аталанта") – 21 (-)

Руслан Маліновський

Руслан Маліновський / Фото: "Аталанта" Instagram

3. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") – 20 (-)

Фото: REUTERS/Phil Noble
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Фото: REUTERS/Phil Noble

4. Віталій Миколенко ("Динамо") – 15 (+2)

Віталій Миколенко в матчі з "Барселоною"

Віталій Миколенко в матчі з "Барселоною" / Фото: Reuters

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5. Микола Матвієнко ("Шахтар") – 11 (+3)

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

6. Роман Яремчук ("Гент") – 11 (+1,5)

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7. Тарас Степаненко ("Шахтар") – 8 (-)

Тарас Степаненко

Тарас Степаненко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

8. Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") – 7,5 (-)

Польща – Україна

Польща – Україна / Фото: Reuters

9. Владислав Супряга ("Динамо") – 7,5 (+0,5)

Владислав Супряга

Владислав Супряга / Фото: Reuters

10. Анатолій Трубін ("Шахтар") – 7 (+6,2)

Анатолій Трубін

Анатолій Трубін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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вартість футболіст чемпіонат України Віктор Циганков Анатолий Трубин

Джерело: Сегодня|Спорт

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