Циганков став найдорожчим українським футболістом, Трубін увірвався в ТОП-10

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков очолив рейтинг найдорожчих українських футболістів. У порівнянні з жовтневим рейтингом transfermarkt.com накинув 23-річного українця п'ять мільйонів євро, тепер його орієнтовна вартість становить 24 млн євро.
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Циганков випередив Руслана Малиновського з "Аталанти" і Олександра Зінченка з Манчестер Сіті. Потрібно відзначити, що цінники на наших легіонерів залишилися на жовтневому рівні.
Відзначимо, що в першу десятку увірвався воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін. Успішний виступ в Лізі чемпіонів не пройшов повз увагу експертів. 19-річний голкіпер є наймолодшим в ТОП-10 рейтингу і при цьому домігся найбільшого стрибка в ціні. Раніше ми писали, що воротар "Шахтаря", на якого поклали око в "Челсі", взявся за вивчення англійської.
ТОП-10 найдорожчих українських футболістів:
1. Віктор Циганков ("Динамо") – 24 млн євро (+5)
2. Руслан Малиновський ("Аталанта") – 21 (-)
3. Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") – 20 (-)
4. Віталій Миколенко ("Динамо") – 15 (+2)
5. Микола Матвієнко ("Шахтар") – 11 (+3)
6. Роман Яремчук ("Гент") – 11 (+1,5)
7. Тарас Степаненко ("Шахтар") – 8 (-)
8. Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") – 7,5 (-)
9. Владислав Супряга ("Динамо") – 7,5 (+0,5)
10. Анатолій Трубін ("Шахтар") – 7 (+6,2)
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