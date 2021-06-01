Данія відмовилася пускати російських уболівальників на Євро-2020

Влада Данії вирішила не пускати російських уболівальників на матч чемпіонату Європи, оскільки в країні вакцинують не схваленими Євросоюзом вакцинами. У Копенгагені Росія проведе вирішальний матч групового етапу

Російських фанатів не пустять в Данію / Фото: AFP

Данія відмовилася пускати в країну російських уболівальників під час Євро-2020, незважаючи на придбані квитки. Збірна Росії проведе матч проти Данії в Копенгагені 21 червня в рамках третього туру групового етапу.

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Швидше за все, це пов'язано з рекомендаціями Ради ЄС щодо правил перетину кордону Союзу. Згідно з правилами, в Євросоюз дозволено в'їзд тільки після вакцинації схваленими вакцинами. А російські вакцини "Супутник V", "ЕпіВакКорона" і "КовіВак" в число схвалених не входять, пише СЕ.

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До речі, раніше ми писали, що наші суперники по Євро-2020 відмовляються від вакцинації! Один гравець вже захворів. Кілька футболістів збірної Нідерландів не захотіли вакцинуватися від COVID-19 перед чемпіонатом Європи, незважаючи на хворобу воротаря.