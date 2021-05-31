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Шева повернувся в збірну і привітав іменинника. Уже без приколів

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
31 травня, 17:54
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Українські футболісти продовжили готуватися до чемпіонату Європи під керівництвом головного тренера. З днем народження тепер привітали Георгія Бущана
/ Фото: УАФ

Сьогодні збірна України в Харкові проводить тренування вже з Андрієм Шевченком. Нагадаємо, наставник літав до Португалії на фінал Ліги чемпіонів, де підтримував Челсі. В останній день весни в таборі "синьо-жовтих" виявився ще один іменинник – воротар Динамо Георгій Бущан. Уродженця Одеси з 27-річчям привітали, в тому числі і головний тренер. На цей раз обійшлося без розіграшів. А в суботу гравця збірної України виваляли в борошні і яйцях.

Заняття на стадіоні "Сонячний" почалося з теплих слова на адресу динамівця, пише сайт УАФ.

Всього ж в обоймі команди знаходиться 30 гравців: чотири воротарі, 10 захисників, 13 півзахисників і три форварди.

В тренді

Найближчим часом в таборі "синьо-жовтих" очікують на Олександра Зінченка, який відходить від програного з Манчестер Сіті фіналу Ліги чемпіонів. В остаточну заявку на чемпіонат Європи дозволено включити 26 футболістів. Так що скоро тренери попрощаються з декількома хлопцями. А в найближчий четвер, 3 червня, наші зіграють в Дніпрі контрольний матч з Північною Ірландією.

Вчора стало відомо, що український чемпіон світу перейшов до збірної Грузії.

Дивіться, як українці зіграли внічию з фінами:

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