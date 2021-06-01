Дания отказалась пускать российских болельщиков на Евро-2020

Власти Дании решили не пускать российских болельщиков на матч чемпионата Европы, так как в стране вакцинируют не одобренными Евросоюзом вакцинами. В Копенгагене Россия проведет решающий матч группового этапа

Российских фанатов не пустят в Данию / Фото: AFP

Дания отказалась пускать в страну российских болельщиков во время Евро-2020, несмотря на приобретенные билеты. Сборная России проведет матч против Дании в Копенгагене 21 июня в рамках третьего тура группового этапа.

Читайте также: Жестокое поздравление с днем рождения: игрока сборной Украины изваляли в муке и яйцах

Скорее всего, это связано с рекомендациями Совета ЕС относительно правил пересечения границы Союза. Согласно правилам, в Евросоюз разрешен въезд только после вакцинации одобренными вакцинами. А российские вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" в число одобренных не входят, пишет СЭ.

Кстати, ранее мы писали, что наши соперники по Евро-2020 отказываются от вакцинации! Один игрок уже заболел. Несколько футболистов сборной Нидерландов не захотели вакцинироваться от COVID-19 перед чемпионатом Европы, несмотря на болезнь вратаря.