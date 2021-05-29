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Наши соперники по Евро-2020 отказываются от вакцинации! Один игрок уже заболел

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 мая, 12:52
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Несколько футболистов сборной Нидерландов не захотели вакцинироваться от COVID-19 перед чемпионатом Европы, несмотря на болезнь вратаря
Маттейс де Лигт отказался от вакцинации
Маттейс де Лигт отказался от вакцинации / Фото: Juventus FC

Сегодня стало известно, что вратарь сборной Нидерландов Яспер Силлессен сдал положительный тест на коронавирус. Оказалось, несмотря на риск заразиться и пропустить Евро-2020, не все игроки голландской команды согласились на вакцинацию от COVID-19.

Среди отказников такие звезды, как Маттейс де Лигт, Воут Вегхорст и Мемфис Депай.

"Я не проходил вакцинацию. Это не обязательная процедура. Я считаю, что вы сами должны заботиться о своем теле. Риск заражения никуда не пропал, поэтому я просто стараюсь контактировать с меньшим количеством людей вне тренировочного процесса со сборной", – заявил де Лигт.

Перед стартом чемпионата Европы сборная Нидерландов запланировала два товарищеских матча – против Шотландии (2 июня) и Грузии (6 июня).

А 13 июня в Амстердаме Нидерланды сыграют в первом матче группового турнира Евро-2020 против Украины. Еще две команды из нашей группы – Австрия и Северная Македония.

Ранее мы рассказывали, как Украине выиграть Евро-2020.

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