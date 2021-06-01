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Малиновский ляжет под нож – ему прооперируют живот

Олег Люлька Олег Люлька
1 июня, 12:52
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Лидер сборной Украины и Аталанты не может играть на полную мощь из-за грыжи – Руслану сделают операцию после выступления на Евро
Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Лучшему ассистенту Сериии А Руслану Малиновскому таки не удастся избежать операции. Полузащитнику Аталанты и сборной Украины сделают ее после выступления на Евро.

Об этом Малиновский заявил каналу BurBuzz.

"Нужно делать операцию на грыже живота. Перетерплю нынешний отрезок, а после чемпионата Европы займусь этим вопросом. Проблема никуда не делась, во многих моментах это не дает играть на полную, к тому же, постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко", – сказал 28-летний Малиновский

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Первым о проблемах Малиновского со здоровьем в январе заговорил комментатор Виктор Вацко. "Продолжительное время Руслан играет с травмой, требующей хирургического вмешательства, – сказал тогда Виктор. – Он играет только потому, что Аталанта просит, чтобы он не ложился под нож. Хотя в интересах сборной было бы, наверное, лучше, чтобы он сделал операцию еще в конце прошлого года".

Руслан Малиновский и его жена Роксана
Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

Позже жена Малиновского рассказала, что связывает эту проблему мужа с нагрузками от тренера Аталанты Джан Пьеро Гасперини, но при этом отметила, что "Руслан забыл про эту грыжу" после посещения специалиста в Милане.

Тем не менее, как видим, полностью проблему устранить не удалось. И без хирургического вмешательства – не обойтись.

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