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Сборная Украины сегодня определится с составом на Евро. Кого отцепит Шевченко

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
1 июня, 08:37
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В первый день лета в лагере останется 26 футболистов, которые попадут в окончательную заявку на турнир. Зинченко пока что в Харьков не приехал
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский / Фото: УАФ

Во вторник тренерский штаб нашей сборной назовет заявку на чемпионат Европы из 26 игроков. Пока же в распоряжении Андрея Шевченко находятся 30 подопечных, не считая Александра Зинченко, который восстанавливается после финала Лиги чемпионов. Таким образом, отцепить нужно пятерых.

Накануне Шева вернулся в сборную и поздравил именинника.

Новость сообщил официальный сайт УАФ. Состав ожидаем услышать во второй половине дня.

На вчерашней тренировке у команды было и небольшое развлечение – официальные съемки по заказу УЕФА. Причем вечером сборная впервые на харьковском сборе занималась на стадионе "Металлист" и провела двустороннюю игру. До этого футболисты тренировались на "Солнечном".

Наверняка одним из "лишних" окажется кто-то из квартета вратарей. Вероятнее всего, получит досрочный отпуск "реалист" Андрей Лунин, ведь Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Пятов выглядят явно предпочтительнее и в плане игровой практики, и опыта.

В защите тренеры могут отказаться от услуг Александра Тымчика, Александра Сироты и Богдана Михайличенко – в зависимости от кондиций футболистов. А оценить их можно, только пребывая в лагере "сине-желтых". Среди хавбеков шаткими выглядят позиции Артема Бондаренко из Мариуполя, динамовца Богдана Леднева и "горняка" Георгия Судакова. В нападении "отпадет", скорее всего, днепрянин Артем Довбык.

В тренде

Подождем еще несколько часов и узнаем, на ком же остановил свой выбор штаб Андрея Николаевича.

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Смотрите, как наша сборная сыграла вничью с Бахрейном:

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