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Шева вернулся в сборную и поздравил именинника. Уже без приколов

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
31 мая, 17:54
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Украинские футболисты продолжили готовиться к чемпионату Европы под руководством главного тренера. С днем рождения теперь поздравили Георгия Бущана
Андрей Шевченко, сборная Украины
Андрей Шевченко, сборная Украины / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины в Харькове проводит тренировки уже с Андреем Шевченко. Напомним, наставник летал в Португалию на финал Лиги чемпионов, где поддерживал Челси. В последний день весны в лагере "сине-желтых" обнаружился еще один именинник – вратарь Динамо Георгий Бущан. Уроженца Одессы с 27-летием поздравили, в том числе и главный тренер. На этот раз обошлось без розыгрышей. А в субботу игрока сборной Украины изваляли в муке и яйцах.

Занятие на стадионе "Солнечный" началось с теплых слова в адрес динамовца, пишет сайт УАФ.

Всего же в обойме команды находится 30 игроков: четыре вратаря, 10 защитников, 13 полузащитников и три форварда.

В тренде

В ближайшее время в лагере "сине-желтых" ожидают Александра Зинченко, который отходит от проигранного с Манчестер Сити финала Лиги чемпионов. В окончательную заявку на чемпионат Европы разрешено включить 26 футболистов. Так что скоро тренеры попрощаются с несколькими ребятами. А в ближайший четверг, 3 июня, наши сыграют в Днепре контрольный матч с Северной Ирландией.

Вчера стало известно, что украинский чемпион мира перешел в сборную Грузии.

Смотрите, как украинцы сыграли вничью с финнами:

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