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Двойник Зинченко может сыграть на Евро

Олег Люлька Олег Люлька
1 июня, 08:14
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Несмотря на перелом носа и глазницы, "близнец Александра Зинченко" Кевин Де Брюйне сохраняет шансы выступить на Евро – операция ему не понадобилась
Лидер МанСити и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне
Лидер МанСити и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне / Фото: Reuters

Лидер сборной Бельгии и Манчестер Сити Кевин Де Брюйне сохраняет шансы выступить в финальной части Евро несмотря на крайне неприятную травму, полученную им в финале Лиги чемпионов против Челси 0:1.

Напомним, в начале второго тайма Де Брюйне со слезами покинул поле в результате фола со стороны немецкого защитника Челси Антонио Рюдигера. У Кевина был диагностирован перелом костей носа и перелом левой глазницы.

К счастью, операция Де Брюйне не понадобилась.

"Сейчас Кевину необходимо пройти много дополнительных тестов, чтобы увидеть, в каком он состоянии. Мы будем очень осторожны. Когда я с ним разговаривал, он выглядел вполне оптимистично и чувствовал себя хорошо, – приводит слова главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса Sky Sports. – Нам повезло – печальные прогнозы не оправдались, ему не нужна операция. Необходимость хирургического вмешательства поставила бы под сомнение участие Кевина в чемпионате Европы. В течение следующих семи дней мы получим более четкую картину о его состоянии".

Отметим, что на групповом этапе Евро Бельгия сыграет с Россией (12 июня), Данией (17-го) и Финляндией (21-го). Не исключено, в этих матчах Мартинес побережет Де Брюйне, задействовав его уже с 1/8 финала.

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Добавим, что в Манчестер Сити Кевина Де Брюйне и Александра Зинченко называют близнецами – настолько они похожи с украинцем.

Манчестер Сити, Зинченко и де Брюйне
Манчестер Сити, Зинченко и де Брюйне / Фото: Getty Images

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