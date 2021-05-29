У соперника сборной Украины по Евро-2020 – коронавирус!

Голкипер сборной Нидерландов Яспер Силлессен сдал положительный тест на коронавирус и пропустит тренировочный сбор команды перед чемпионатом Европы

Силлессен в матче против сборной Польши / Фото: AFP

Голкипер Валенсии и сборной Нидерландов Яспер Силлессен сдал положительный тест на коронавирус. Вратарю придется пропустить тренировочный сбор национальной команды в Португалии. Напомним, что Силлессен попал в окончательный состав сборной Нидерландов на Евро-2020.

У 32-летнего футболиста нет симптомов заболевания, медицинский штаб сборной держит под контролем его состояние.

Перед стартом чемпионата Европы сборная Нидерландов запланировала два товарищеских матча – против Шотландии (2 июня) и Грузии (6 июня).

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А 13 июня в Амстердаме Нидерланды сыграют в первом матче группового турнира Евро-2020 против Украины. Еще две команды из нашей группы – Австрия и Северная Македония.

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