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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Двійник Зінченка може зіграти на Євро

Олег Люлька Олег Люлька
1 червня, 08:14
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Незважаючи на перелом носа і очниці, "близнюк Олександра Зінченка" Кевін Де Брюйне зберігає шанси виступити на Євро – операція йому не знадобилася
Лідер МанСіті і збірної Бельгії Кевін Де Брюйне
Лідер МанСіті і збірної Бельгії Кевін Де Брюйне / Фото: Reuters

Лідер збірної Бельгії і Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне зберігає шанси виступити у фінальній частині Євро незважаючи на вкрай неприємну травму, яку він отримав у фіналі Ліги чемпіонів проти Челсі 0:1.

Нагадаємо, на початку другого тайму Де Брюйне зі сльозами покинув поле в результаті фолу з боку німецького захисника Челсі Антоніо Рюдигера. У Кевіна був діагностований перелом кісток носа і перелом лівої очниці.

На щастя, операція Де Брюйне не знадобилася.

"Зараз Кевіну необхідно пройти багато додаткових тестів, щоб побачити, в якому він стані. Ми будемо дуже обережні. Коли я з ним розмовляв, він був цілком оптимістичним і почувався добре, – наводить слова головного тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса Sky Sports. – Нам пощастило – сумні прогнози не виправдалися, йому не потрібна операція. Необхідність хірургічного втручання поставила б під сумнів участь Кевіна в чемпіонаті Європи. Протягом наступних семи днів ми отримаємо більш чітку картину його стану"

Відзначимо, що на груповому етапі Євро Бельгія зіграє з Росією (12 червня), Данією (17-го) і Фінляндією (21-го). Не виключено, в цих матчах Мартінес побереже Де Брюйне, задіявши його вже з 1/8 фіналу.

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Додамо, що в Манчестер Сіті Кевіна Де Брюйне і Олександра Зінченка називають близнюками – до такої міри вони схожі.

Манчестер Сіті, Зінченко і де Брюйне
Манчестер Сіті, Зінченко і де Брюйне / Фото: Getty Images

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