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Манчестер Сити – Челси: видео гола и обзор финала Лиги чемпионов

Елена Павлова Елена Павлова
29 мая, 23:07
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Смотрите все самые интересные моменты решающего поединка ЛЧ-2021 в Порту на стадионе Драгау. Лондонская команда открыла счет под занавес первого тайма
Кай Хаверц переиграл Эдерсона и открыл счет
Кай Хаверц переиграл Эдерсона и открыл счет / Фото: Reuters

В субботу, 29 мая, в солнечном Порту проходит финальный матч Лиги чемпионов между английскими Манчестер Сити и Челси – 0:1. Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан". Текстовая трансляция матча МанСити – Челси идет на нашем сайте. А здесь – видео голов, ключевых моментов матча, а также обзоры каждого из таймов.

Читайте также: Стрим матча Манчестер Сити – Челси. Обсуждаем финал ЛЧ вместе

Первый гол в матче

Уже в первом тайме Челси из-за травмы потерял Тьяго Силву. Но буквально через несколько минут после его ухода лондонцы открыли счет. На 42-й минуте роскошная передача Мейсона Маунта из глубины нашла Кая Хаверца, который убежал от Зинченко, переиграл Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота. Это дебютный гол Хаверца в Лиге чемпионов.

Обзор первого тайма МанСити – Челси 0:1

В тренде

Ранее настоящий детектив Макконахи обратился к Челси перед финалом Лиги чемпионов.

Смотрите, как Манчестер Сити и Челси пробились в финал

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