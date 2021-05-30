Манчестер Сіті – Челсі: огляд фіналу Ліги чемпіонів

Дивіться всі найцікавіші моменти вирішального поєдинку Ліги чемпіонів-2021 в Порту на стадіоні Драгау. Лондонська команда відкрила рахунок під завісу першого тайму

Кай Хаверц переграв Едерсона і відкрив рахунок / Фото: Reuters

У суботу, 29 травня, в сонячному Порту пройшов фінальний матч Ліги чемпіонів між англійськими Манчестер Сіті і Челсі – 0:1. Українець Олександр Зінченко вийшов в стартовому складі "городян". Текстова трансляція матчу МанСіті – Челсі пройшла на нашому сайті. А тут – відео голів, ключових моментів матчу, а також огляди кожного з таймів.

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Перший гол в матчі

Уже в першому таймі Челсі через травму втратив Тьяго Сілву. Але буквально за кілька хвилин після його відходу лондонці відкрили рахунок. На 42-й хвилині розкішна передача Мейсона Маунта з глибини знайшла Кая Хаверца, який втік від Зінченка, переграв Едерсона і відправив м'яч у порожні ворота. Це дебютний гол Хаверца в Лізі чемпіонів.

Огляд першого тайму МанСіті – Челсі 0:1

Огляд другого тайму МанСіті – Челсі 0:1

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На старті другого тайму МанСіті залишився без свого капітана Кевіна де Брюйне, який отримав по голові від Антоніо Рюдигера і з синцем під оком і сльозами покинув поле. Також варто відзначити забійний момент Челсі! Хаверц вискочив на двох захисників, притримав м'яч і відпасував в штрафну на Пулішіча, але той вже в падінні пробив повз ворота!

Раніше справжній детектив Макконахі звернувся до Челсі перед фіналом Ліги чемпіонів.

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