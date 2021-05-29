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Челси выиграл Лигу чемпионов, забив из-под украинца Зинченко

Олег Люлька Олег Люлька
29 мая, 23:57
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Судьбу финального поединка в Порту решил один-единственный гол, который немецкий полузащитник Челси Хаверц забил в ворота МанСити, убежав от украинца Зинченко
Зинченко убит горем после поражения
Зинченко убит горем после поражения / Фото: Канал Футбол

Челси – победитель Лиги чемпионов-2021. В субботу, 29 мая, в Порту на стадионе "Драгау", в чисто английском финале ЛЧ лондонцы со счетом 1:0 обыграли Манчестер Сити.

ОБЗОР ФИНАЛА

Решающий мяч был забит на 42-й минуте. После паса от Мейсона Маунта из глубины поля немецкий нападающий Челси Кай Хаверц "отклеился" от Александра Зинченко, переиграл кипера Сити Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота.

Надо признать, что в этом моменте украинцу Зинченко, для которого родной является позиция в середине поля, не хватило навыков защитника. Не добежал Александр за Хаверцом, который первый для себя гол в Лиге чемпионов забил в самый подходящий для этого момент.

Видео гола Хаверца

Кай Хаверц против Александра Зинченко – 1:0
Кай Хаверц против Александра Зинченко – 1:0 / Фото: REUTERS

В начале второго тайма МанСити остался без своего капитана. Кевин де Брюйне, которого называют "двойником" Александра Зинченко, получил удар по лицу от Антонио Рюдигера и с синяком под глазом и слезами покинул поле.

В тренде

Без своего капитана МанСити не сумел спастись от поражения, даже несмотря на семь минут, добавленных к основному времени.

В итоге повторилась история недавнего финала Лиги Европы, в котором победу отпраздновал андердог, Вильярреал.

Так и в финале Лиги чемпионов – выиграла команда, считавшаяся аутсайдером поединка за трофей. Вслед за Атлетико, Порту и Реалом Челси немецкого коуча Томаса Тухеля оставил с носом и Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, у которого в свое время Тухель учился тренерской мудрости.

Это – второй в истории трофей ЛЧ в истории Челси после выигрыша в 2012-м. МанСити остается без единого.

Манчестер Сити – Челси – 0:1
Гол: Хаверц, 42
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Силва (Фернандиньо, 64), Гюндоган, Фоден – Марез, Де Брюйне (Жезус, 59), Стерлинг (Агуэро, 76)
Челси: Э.Менди – Аспиликуэта, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чилвелл – Маунт (Ковачич, 79), Вернер (Пулишич, 66) – Хаверц
Предупреждения: Гюндоган, Жезус – Рюдигер

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