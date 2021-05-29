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Стрим матча Манчестер Сити – Челси. Обсуждаем финал ЛЧ вместе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
29 мая, 21:53
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Манчестер Сити Александра Зинченко может впервые в своей истории выиграть Лигу чемпионов, если справится с бывшей командой Андрея Шевченко. Мы ведем стрим поединка в Порту
Главный матч ЛЧ. Зинченко в шаге от трофея
Главный матч ЛЧ. Зинченко в шаге от трофея

В субботу, 29 мая, проходит главный поединок европейского клубного сезона. В финале Лиги чемпионов – английское дерби Манчестер Сити – Челси. Начало встречи на стадионе "Драгау" в Порту – 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте идет онлайн матча Манчестер Сити – Челси с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

Также мы проведем аудио стрим матча Манчестер Сити – Челси на нашем Youtube-канале, где вы можете обсуждать поединок вместе с нами в чате болельщиков.

Финал Лиги чемпионов-2021 должен был принимать Стамбул, но из-за карантинных ограничений матч пришлось перенести в Португалию. Как и год назад. Только тогда решающий поединок прошел в Лиссабоне. Зато в этом году УЕФА разрешил присутствовать на стадионе зрителям, так что команды не останутся без поддержки родных болельщиков.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов Манчестер Сити оказался сильнее Пари Сен-Жермен (2:1 и 2:0).

В тренде

В свою очередь, Челси на пути к финалу сломил сопротивление Реала (1:1, 2:0).

Аналитики считают Манчестер Сити фаворитом сегодняшнего матча: коэффициент на победу команды украинца Александра Зинченко в основное время – 1.90, на ничью – 3.55, на победу Челси в основное время – 4.60. Что касается котировок на завоевание трофея с учетом дополнительного времени и серии пенальти, то они 1.45 на 2.90 в пользу Сити.

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