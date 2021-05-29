Челсі виграв Лігу чемпіонів, забивши з-під українця Зінченка

Челсі – переможець Ліги чемпіонів-2021. У суботу, 29 травня, в Порту на стадіоні "Драгау", в суто англійському фіналі ЛЧ лондонці з рахунком 1:0 обіграли Манчестер Сіті.
ОГЛЯД ФІНАЛУ
Вирішальний м'яч був забитий на 42-й хвилині. Після пасу від Мейсона Маунта з глибини поля німецький нападник Челсі Кай Гаверц "відклеївся" від Олександра Зінченка, переграв кіпера Сіті Едерсона і відправив м'яч у порожні ворота.
Треба визнати, що в цьому моменті українцеві Зінченку, для якого рідною є позиція в середині поля, забракло навичок захисника. Недобіг Олександр за Гаверцом, який перший для себе гол у Лізі чемпіонів забив в найбільш підходящий для цього момент.
Відео гола Гаверца
На початку другого тайму МанСіті залишився без свого капітана. Кевін де Брюйне, якого називають "двійником" Олександра Зінченка, отримав удар по обличчю від Антоніо Рюдігера і з синцем під оком і сльозами покинув поле.
Без свого капітана МанСіті не зміг врятуватися від поразки, навіть незважаючи на сім хвилин, доданих до основного часу.
Як наслідок, повторилася історія недавнього фіналу Ліги Європи, в якому перемогу відсвяткував андердог, Вільярреал.
Так і у фіналі Ліги чемпіонів – виграла команда, яку вважали аутсайдером поєдинку за трофей. Слідом за Атлетіко, Порту і Реалом Челсі німецького коуча Томаса Тухеля пошив у дурні і Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли, у якого свого часу Тухель навчався тренерської мудрості.
Це – другий в історії трофей ЛЧ в історії Челсі після виграшу в 2012-му. МанСіті залишається без жодного.
Манчестер Сіті – Челсі – 0:1
Гол: Гаверц, 42
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Сілва (Фернандіньо, 64), Гюндоган, Фоден – Марез, Де Брюйне (Жезус, 59), Стерлінг (Агуеро, 76)
Челсі: Е.Менді – Аспілікуета, Тіаго Сілва (Крістенсен, 39), Рюдігер – Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чілвелл – Маунт (Ковачич, 79), Вернер (Пулішич, 66) – Гаверц
Попередження: Гюндоган, Жезус – Рюдігер