Челсі виграв Лігу чемпіонів, забивши з-під українця Зінченка

Долю фінального поєдинку в Порту вирішив один-єдиний гол, який німецький півзахисник Челсі Хаверц забив в ворота МанСіті, втікши від українця Зінченко

Зінченко убитий горем після поразки / Фото: Канал Футбол

Челсі – переможець Ліги чемпіонів-2021. У суботу, 29 травня, в Порту на стадіоні "Драгау", в суто англійському фіналі ЛЧ лондонці з рахунком 1:0 обіграли Манчестер Сіті.

ОГЛЯД ФІНАЛУ

Вирішальний м'яч був забитий на 42-й хвилині. Після пасу від Мейсона Маунта з глибини поля німецький нападник Челсі Кай Гаверц "відклеївся" від Олександра Зінченка, переграв кіпера Сіті Едерсона і відправив м'яч у порожні ворота.

Треба визнати, що в цьому моменті українцеві Зінченку, для якого рідною є позиція в середині поля, забракло навичок захисника. Недобіг Олександр за Гаверцом, який перший для себе гол у Лізі чемпіонів забив в найбільш підходящий для цього момент.

Відео гола Гаверца

Кай Гаверц проти Олександра Зінченка – 1:0 / Фото: REUTERS

На початку другого тайму МанСіті залишився без свого капітана. Кевін де Брюйне, якого називають "двійником" Олександра Зінченка, отримав удар по обличчю від Антоніо Рюдігера і з синцем під оком і сльозами покинув поле.

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Без свого капітана МанСіті не зміг врятуватися від поразки, навіть незважаючи на сім хвилин, доданих до основного часу.

Як наслідок, повторилася історія недавнього фіналу Ліги Європи, в якому перемогу відсвяткував андердог, Вільярреал.

Так і у фіналі Ліги чемпіонів – виграла команда, яку вважали аутсайдером поєдинку за трофей. Слідом за Атлетіко, Порту і Реалом Челсі німецького коуча Томаса Тухеля пошив у дурні і Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли, у якого свого часу Тухель навчався тренерської мудрості.

Це – другий в історії трофей ЛЧ в історії Челсі після виграшу в 2012-му. МанСіті залишається без жодного.

Манчестер Сіті – Челсі – 0:1

Гол: Гаверц, 42

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Сілва (Фернандіньо, 64), Гюндоган, Фоден – Марез, Де Брюйне (Жезус, 59), Стерлінг (Агуеро, 76)

Челсі: Е.Менді – Аспілікуета, Тіаго Сілва (Крістенсен, 39), Рюдігер – Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чілвелл – Маунт (Ковачич, 79), Вернер (Пулішич, 66) – Гаверц

Попередження: Гюндоган, Жезус – Рюдігер