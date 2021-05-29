Стрім матчу Манчестер Сіті – Челсі. Обговорюємо фінал ЛЧ разом

Манчестер Сіті Олександра Зінченка може вперше в своїй історії виграти Лігу чемпіонів, якщо впорається з колишньою командою Андрія Шевченка. Ми ведемо стрім поєдинку в Порту

Головний матч ЛЧ. Зінченко за крок від трофея

У суботу, 29 травня, відбувається головний поєдинок європейського клубного сезону. У фіналі Ліги чемпіонів – англійське дербі Манчестер Сіті – Челсі. Початок зустрічі на стадіоні "Драгау" в Порту – 22:00 за київським часом. На нашому сайті відбувається онлайн матчу Манчестер Сіті – Челсі з відео голів і описом усіх ключових моментів.

Також ми проводимо аудіо стрім матчу Манчестер Сіті – Челсі на нашому Youtube-каналі, де ви можете обговорювати поєдинок разом з нами в чаті уболівальників.

Фінал Ліги чемпіонів-2021 мав приймати Стамбул, але через карантинні обмеження матч довелося перенести до Португалії. Як і рік тому. Тільки тоді вирішальний поєдинок відбувся в Лісабоні. Зате цього року УЄФА дозволила бути присутніми на стадіоні глядачам, тож команди не залишаться без підтримки рідних уболівальників.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті виявився сильнішим за Парі Сен-Жермен (2:1 і 2:0).

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У свою чергу, Челсі на шляху до фіналу здолав опір Реала (1:1, 2:0).

Аналітики вважають Манчестер Сіті фаворитом сьогоднішнього матчу: коефіцієнт на перемогу команди українця Олександра Зінченка в основний час – 1.90, на нічию – 3.55, на перемогу Челсі в основний час – 4.60. Що стосується котирувань на завоювання трофея з урахуванням додаткового часу і серії пенальті, то вони 1.45 на 2.90 на користь Сіті.