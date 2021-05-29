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Настоящий детектив Макконахи обратился к Челси перед финалом Лиги чемпионов

Елена Павлова Елена Павлова
29 мая, 19:14
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Звезда Голливуда Мэттью Макконахи, который также является совладельцем клуба MLS, поддержал команду из Лондона перед решающим матчем сезона в Порту
Мэттью Макконахи поддержал Челси
Мэттью Макконахи поддержал Челси / Фото: Reuters

Известный голливудский актер, звезда "Настоящих детективов" и "Интерстеллар" Мэттью Макконахи поддержал лондонский Челси перед финалом Лиги чемпионов с Манчестер Сити. Поединок состоится сегодня в Порту. Начало матча – в 22:00. А наш сайт ведет мультимедийный онлайн Манчестер Сити – Челси со всеми интересными подробностями.

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"Челси! Удачи в финале Лиги чемпионов c Манчестер Сити. Америка, MLS и все в Остине болеют за вас. Пулишич и другие парни в синем, – вы знаете, что делать, когда выйдете на поле. Надо взять трофей", – сказал Макконахи в видео, опубликованном в Twitter Челси

Напомним, что оскороносный Макконахи также является совладельцем клуба MLS Остин. А вингер Челси Кристиан Пулишич защищает цвета сборной США по футболу.

Ранее мы сообщали, что Ярмоленко не поддержал Шевченко перед главной игрой сезона.

Отметим, что ради просмотра финала ЛЧ МанСити – Челси в Порту Шевченко на время покинул лагерь сборной.

Смотрите, как Челси в полуфинале Лиги чемпионов прошел Реал

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