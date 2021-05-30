"Зинченко, это была ленивая защита!" Звездный англичанин всыпал украинцу за гол в финале ЛЧ

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд назвал Зинченко виновником гола, который стал фатальным для МанСити в финале Лиги чемпионов с Челси

Александр Зинченко остался без трофея ЛЧ

Бывший капитан сборной Англии легенда Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд раскритиковал украинского легионера Манчестер Сити Александра Зинченко за эпизод с пропущенным голом от Челси в финале Лиги чемпионов.

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"Зинченко должен был выдвинуться за Хаверцом, но не сделал этого. Это ленивая защита. Либо беги за своим соперником, либо опекай его так, чтобы мяч не мог до него дойти", – цитирует Рио Фердинанда ManchestEreveningNews со ссылкой на BT Sport

Напомним, единственный мяч в финале Лиги чемпионов в Порту Челси забил в ворота МанСити после ошибки Зинченко. Украинец дал убежать от себя немцу Каю Хаверцу, который реализовал выход один на один с кипером "горожан" Эдерсоном.

После этого украинец еле нашел в себе силы подойти за медалью финалиста ЛЧ к президенту УЕФА Александру Чеферину. У Зинченко были мокрые от слез глаза.

Зинченко убит горем после поражения / Фото: Канал Футбол

Что интересно, несмотря на пропущенный гол, Зинченко получил самую высокую оценку за финал ЛЧ из игроков МанСити от аналитиков WhoScored.

Обзор финала ЛЧ Челси – МанСити 1:0