Жорстоке привітання з днем народження: гравця збірної України ізваляли в борошні і яйцях

Віталій Миколенко в свій день народження став жертвою розіграшу з боку партнерів по збірній України. Гравці закидали його яйцями і борошном, а іменинник прийняв сюрприз з посмішкою

Оригінальне привітання від гравців збірної України

Сьогодні захисник київського Динамо і збірної України Віталій Миколенко відзначає 22-й день народження. Свято застало гравця в розташуванні національної команди в Харкові, яка готується до Євро-2020.

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З цієї причини вітати іменинника першими зголосилися партнери по збірній. Однак "подарунок" вони приготували йому досить оригінальний – поки Миколенко нічого не підозрював і відповідав на питання журналіста, кілька гравців підкралися до нього ззаду і закидали яйцями і борошном.

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