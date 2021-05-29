Жорстоке привітання з днем народження: гравця збірної України ізваляли в борошні і яйцях

Сьогодні захисник київського Динамо і збірної України Віталій Миколенко відзначає 22-й день народження. Свято застало гравця в розташуванні національної команди в Харкові, яка готується до Євро-2020.
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З цієї причини вітати іменинника першими зголосилися партнери по збірній. Однак "подарунок" вони приготували йому досить оригінальний – поки Миколенко нічого не підозрював і відповідав на питання журналіста, кілька гравців підкралися до нього ззаду і закидали яйцями і борошном.
В рамках підготовки до Євро-2020 збірна України вже провела один матч – зіграла внічию з Бахрейном -1:1. Попереду у команди Шевченка ще два спаринги: з Північною Ірландією (3 червня) і Кіпром (7 червня).