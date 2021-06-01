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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Збірна України сьогодні визначиться зі складом на Євро. Кого відчепить Шевченко

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
1 червня, 08:37
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Першого дня літа в таборі залишиться 26 футболістів, які потраплять до остаточної заявки на турнір. Зінченко поки що до Харкова не приїхав
Андрій Шевченко і Руслан Маліновський
Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: УАФ

У вівторок тренерський штаб нашої збірної назве заявку на чемпіонат Європи з 26 гравців. Поки ж у розпорядженні Андрія Шевченка перебувають 30 підопічних, не рахуючи Олександра Зінченка, який відновлюється після фіналу Ліги чемпіонів. Отже, відчепити потрібно п'ятьох.

Напередодні Шева повернувся в збірну і привітав іменинника.

Новину повідомив офіційний сайт УАФ. Склад очікуємо почути в другій половині дня.

На вчорашньому тренуванні у команди була й невелика розвага – офіційні зйомки на замовлення УЄФА. Причому ввечері збірна вперше на харківському зборі займалася на стадіоні "Металіст" і провела двосторонню гру. До цього футболісти тренувалися на "Сонячному".

Напевно одним із "зайвих" виявиться хтось із квартету воротарів. Найімовірніше, отримає дострокову відпустку "реаліст" Андрій Лунін, адже Георгій Бущан, Анатолій Трубін і Андрій Пятов виглядають явно краще і в плані ігрової практики, і досвіду.

У захисті тренери можуть відмовитися від послуг Олександра Тимчика, Олександра Сироти й Богдана Михайличенка – залежно від кондицій футболістів. А оцінити їх можна, тільки перебуваючи в таборі "синьо-жовтих". Серед хавбеків хисткими виглядають позиції Артема Бондаренка з Маріуполя, динамівця Богдана Леднєва й "гірника" Георгія Судакова. У нападі "відпаде", найімовірніше, дніпрянин Артем Довбик.

Почекаємо ще кілька годин і дізнаємося, на кому ж зупинив свій вибір штаб Андрія Миколайовича.

Читайте також: Шевченко зізнався, яка в нього мета після Євро.

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