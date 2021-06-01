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Маліновський ляже під ніж – йому прооперують живіт

Олег Люлька Олег Люлька
1 червня, 12:52
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Лідер збірної України і Аталанти не може грати на повну потужність через грижу – Руслану зроблять операцію після виступу на Євро
Руслан Маліновський. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Руслан Маліновський. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Найкращому асистенту серіїі А Руслану Маліновському таки не вдасться уникнути операції. Півзахиснику Аталанти і збірної України зроблять її після виступу на Євро.

Про це Маліновський заявив каналу BurBuzz.

"Потрібно робити операцію на грижі живота. Перетерплю нинішній відтинок, а після чемпіонату Європи займуся цим питанням. Проблема нікуди не ділася, в багатьох моментах це не дає грати на повну, до того ж, постійно грати з дискомфортом і больовими відчуттями не так легко", – сказав 28-річний Маліновський

Андрій Шевченко і Руслан Маліновський
Андрій Шевченко і Руслан Маліновський / Фото: УАФ

Першим про проблеми Маліновського зі здоров'ям в січні заговорив коментатор Віктор Вацко. "Тривалий час Руслан грає з травмою, що вимагає хірургічного втручання, – сказав тоді Віктор. – Він грає тільки тому, що Аталанта просить, щоб він не лягав під ніж. Хоча в інтересах збірної було б, напевно, краще, щоб він зробив операцію ще в кінці минулого року".

Руслан Маліновський і його дружина Роксана
Руслан Маліновський і його дружина Роксана / Фото: Instagram

Пізніше дружина Маліновського розповіла, що пов'язує цю проблему чоловіка з навантаженнями від тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні, але при цьому зауважила, що "Руслан забув про цю грижу" після відвідин фахівця в Мілані.

Проте, як бачимо, повністю проблема не зникла. І без хірургічного втручання – не обійтися.

Дивіться, як Маліновський забиває в Серії А

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