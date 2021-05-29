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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Наші суперники по Євро-2020 відмовляються від вакцинації! Один гравець уже захворів

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 травня, 12:52
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Кілька футболістів збірної Нідерландів не захотіли вакцинуватися від COVID-19 перед чемпіонатом Європи, незважаючи на хворобу воротаря
Маттейс де Лігт відмовився від вакцинації
Маттейс де Лігт відмовився від вакцинації / Фото: Juventus FС

Сьогодні стало відомо, що воротар збірної Нідерландів Яспер Сіллессен здав позитивний тест на коронавірус. Виявилося, незважаючи на ризик заразитися і пропустити Євро-2020, не всі гравці голландської команди погодилися на вакцинацію від COVID-19.

Серед відмовників такі зірки, як Маттейс де Лігт, Воут Вегхорст і Мемфіс Депай.

"Я не проходив вакцинацію. Це не обов'язкова процедура. Я вважаю, що ви самі повинні піклуватися про своє тіло. Ризик зараження нікуди не пропав, тому я просто намагаюся контактувати з меншою кількістю людей поза тренувальним процесом зі збірною", – заявив де Лігт.

Перед стартом чемпіонату Європи збірна Нідерландів запланувала два товариських матчі – проти Шотландії (2 червня) і Грузії (6 червня).

А 13 червня в Амстердамі Нідерланди зіграють у першому матчі групового турніру Євро-2020 проти України. Ще дві команди з нашої групи – Австрія і Північна Македонія.

Раніше ми розповідали, як Україні виграти Євро-2020.

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