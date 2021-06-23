23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Що сьогодні потрібно Україні, щоб вийти до 1/8 Євро: всі варіанти

Олег Люлька Олег Люлька
23 червня, 09:13
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Найреальніший для нас варіант – перемога Іспанії над Словаччиною в комбінації з непрограшем шведів полякам. Топимо проти найкращого футболіста світу Роберта Левандовського
Шеві потрібна перемога Іспанії в сумі з непрограшем шведів
Шеві потрібна перемога Іспанії в сумі з непрограшем шведів / Фото: Reuters

У середу, 23 червня, вирішиться, вийде збірна України до 1/8 фіналу Євро-2020 – або ж чемпіонат Європи для неї завершиться.

Після нашої поразки від Австрії 0:1, це вже цілком залежить від результатів інших команд. До вашої уваги – всі варіанти, за яких команда Шевченка потрапить таки сьогодні до плей-оф з третього місця.

Отже, готуйте валідол на 19:00. В цей час розпочнуться матчі групи Е – Швеція – Польща в Санкт-Петербурзі і Словаччина – Іспанія в Севільї.

НАЙБІЛЬШИЙ РЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ
ДЛЯ ВИХОДУ УКРАЇНИ ДО 1/8 ФІНАЛУ

  • перемога Іспанії над Словаччиною з рахунком 1:0, 2:1, 3:2 (або будь-яка перемога іспанців з різницею в два м'ячі і більше) ПЛЮС непрограш Швеції полякам, за яких грає найкращий футболіст світу-2020 Роберт Левандовський

ВАРІАНТ №2

перемога Словаччини над Іспанією з будь-яким рахунком і непрограш Швеції полякам

Якщо ці варіанти не спрацюють, залишаються ще дві опції виходу України до плей-оф, але вони вкрай малоймовірні.

О 22:00 в групі F грають Португалія – Франція в Будапешті і Німеччина – Угорщина в Мюнхені.

ВАРІАНТ №3 ДЛЯ УКРАЇНИ

  • перемога Франції над Португалією з різницею в 3 м'ячі і більше і непрограш Німеччини Угорщині

ВАРІАНТ №4

  • перемога Угорщини над Німеччиною з різницею в 2 м'ячі і більше і будь-який виграш Франції у португальців

НА КОГО МОЖЕМО ПОТРАПИТИ В 1/8 ФІНАЛУ

Якщо Україна пролізе до 1/8 фіналу, то на 99 відсотків зіграє там з першою командою з групи Е (Швеція, Словаччина, Іспанія, Польща). Цей матч відбудеться у вівторок, 29 червня, в Глазго. Один фантастичний відсоток залишається на потрапляння українців у плей-оф на першу команду групи F (Франція, Німеччина, Португалія, Угорщина).

МРІЯ ДНЯ ДЛЯ УКРАЇНИ СЬОГОДНІ

Вона здійсниться, якщо шведи утримають в своїй групі перше місце і стануть суперниками України в 1/8 фіналу замість італійців. Тоді перед Шевою, якого зараз вже закликають до відставки, за поразку від Австрії ще знімемо капелюха.

ТАБЛИЦЯ ТРЕТІХ МІСЦЬ НА ЗАРАЗ

Таблиці груп, що грають сьогодні

Дивіться, як Україна програла Австрії 0:1

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
19:00
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22:00
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Субота, 26 червня
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