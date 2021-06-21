21 червня 19:00 Про матч
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Прощай, Євро? Україна програла Австрії і на межі вильоту з турніру

Олег Люлька Олег Люлька
21 червня, 20:52
Копіювати лінк
Команда Шевченка поступилася австрійцям 0:1 в матчі за другу сходинку в групі, в якому нас влаштовувала і нічия, і тепер може лише молитися, щоб вийти до плей-оф з третього рядка
Україна vs Австрія на Євро-2020
Україна vs Австрія на Євро-2020 / Фото: Reuters

На жаль, у понеділок в заключному матчі групового раунду Євро-2020 в Бухаресті Україна програла Австрії 0:1. Команда Андрія Шевченка скотилася на третє місце в групі і тепер їй залишається лише молитися, щоб зуміти вийти до плей-оф з третього рядка. Шанси – такі собі, але є...

Читайте також: З пелюшок – за Україну! Місячне немовля на матчі нашої збірної в Бухаресті

У матчі з Австрією Україні достатньо було не програти, щоб посісти друге місце в групі і гарантовано вийти до 1/8 фіналу Євро на Італію.

Австрії, навпаки, потрібна була перемога.

І вона з самого початку матчу показала рішуче бажання її здобути в протистоянні з сонною Україною.

На жаль, досить швидко бажання австрійців втілилося в гол. На 21-й хвилин Баумгартнер продавив Забарного під час подачі зі стандарту і стопою переправив м'яч до сітки воріт Бущана.

Відео гола Баумгартнера

Огляд першого тайму

Збірна України була виснаженою і безідейною. Вона була схожа не на ту команду, яка хвацько обігрувала Іспанію в Лізі націй і Португалію з Роналду у відборі на Євро-2020, а на саму себе зразка Євро-2016, коли нею керував ще Михайло Фоменко та вона не спромоглася забити навіть Північній Ірландій.

На другий тайм проти австрійців Шевченко випустив Циганкова, потім Марлоса. Але заміни не збадьорили Україну, яка грала немов з гирями на ногах і явно поступалася швейцарцям функціонально. Ярмоленко і Яремчук, котрі незмінно забивали на Євро-2020 до цього, тут вже не феєрили. Тінню самих себе були і Зінченко з Маліновським.

У підсумку, поєдинок України з Австрією в Бухаресті завершився поразкою команди Шевченка 0:1, після якої ми опустилися на третє місце в своїй групі і тепер ризикуємо з трьома очками і з різницею м'ячів "мінус 1" не вийти до 1/8 фіналу. Чи потрапимо ми до чотирьох з шести найкращих третіх місць, що дозволить пробитися до плей-оф, стане остаточно відомо 23 червня в день завершення групового раунду.

Від України вже нічого не залежить.

Ну а Австрія готується до зустрічі з Італією на "Вемблі".

Україна – Австрія – 0:1
Гол: Баумгартнер, 21
Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Бєсєдін, 85) – Шапаренко (Марлос, 68), Сидорчук, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук, Маліновський (Циганков, 46)
Австрія: Бахманн – Лайнер, Драгович, Гінтереггер, Алаба – К. Шлагер, Лаймер (Ільзанкер, 72), Гриллич – Баумгартнер (Шепф, 33), Забітцер – Арнаутович (Каладжич, 90)

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
3
3
0
0
8
2
6
9
Забиті 8
Пропущені 2
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
2
Австрія Австрія Авс
3
2
0
1
4
3
1
6
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
3
Україна Україна Укр
3
1
0
2
4
5
-1
3
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забиті 2
Пропущені 8
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1
Дивись на: Про матч
0:3
Дивись на: Про матч
22:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 22 червня
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти