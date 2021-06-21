Прощай, Євро? Україна програла Австрії і на межі вильоту з турніру

Команда Шевченка поступилася австрійцям 0:1 в матчі за другу сходинку в групі, в якому нас влаштовувала і нічия, і тепер може лише молитися, щоб вийти до плей-оф з третього рядка

Україна vs Австрія на Євро-2020 / Фото: Reuters

На жаль, у понеділок в заключному матчі групового раунду Євро-2020 в Бухаресті Україна програла Австрії 0:1. Команда Андрія Шевченка скотилася на третє місце в групі і тепер їй залишається лише молитися, щоб зуміти вийти до плей-оф з третього рядка. Шанси – такі собі, але є...

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У матчі з Австрією Україні достатньо було не програти, щоб посісти друге місце в групі і гарантовано вийти до 1/8 фіналу Євро на Італію.

Австрії, навпаки, потрібна була перемога.

І вона з самого початку матчу показала рішуче бажання її здобути в протистоянні з сонною Україною.

На жаль, досить швидко бажання австрійців втілилося в гол. На 21-й хвилин Баумгартнер продавив Забарного під час подачі зі стандарту і стопою переправив м'яч до сітки воріт Бущана.

Відео гола Баумгартнера

Огляд першого тайму

Збірна України була виснаженою і безідейною. Вона була схожа не на ту команду, яка хвацько обігрувала Іспанію в Лізі націй і Португалію з Роналду у відборі на Євро-2020, а на саму себе зразка Євро-2016, коли нею керував ще Михайло Фоменко та вона не спромоглася забити навіть Північній Ірландій.

На другий тайм проти австрійців Шевченко випустив Циганкова, потім Марлоса. Але заміни не збадьорили Україну, яка грала немов з гирями на ногах і явно поступалася швейцарцям функціонально. Ярмоленко і Яремчук, котрі незмінно забивали на Євро-2020 до цього, тут вже не феєрили. Тінню самих себе були і Зінченко з Маліновським.

У підсумку, поєдинок України з Австрією в Бухаресті завершився поразкою команди Шевченка 0:1, після якої ми опустилися на третє місце в своїй групі і тепер ризикуємо з трьома очками і з різницею м'ячів "мінус 1" не вийти до 1/8 фіналу. Чи потрапимо ми до чотирьох з шести найкращих третіх місць, що дозволить пробитися до плей-оф, стане остаточно відомо 23 червня в день завершення групового раунду.

Від України вже нічого не залежить.

Ну а Австрія готується до зустрічі з Італією на "Вемблі".

Україна – Австрія – 0:1

Гол: Баумгартнер, 21

Україна: Бущан – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Бєсєдін, 85) – Шапаренко (Марлос, 68), Сидорчук, Зінченко – Ярмоленко, Яремчук, Маліновський (Циганков, 46)

Австрія: Бахманн – Лайнер, Драгович, Гінтереггер, Алаба – К. Шлагер, Лаймер (Ільзанкер, 72), Гриллич – Баумгартнер (Шепф, 33), Забітцер – Арнаутович (Каладжич, 90)