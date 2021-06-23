Что сегодня нужно Украине, чтобы выйти в 1/8 Евро: все расклады

В среду, 23 июня, решится, выйдет ли сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 – либо же чемпионат Европы для нее закончен.
После нашего поражения от Австрии 0:1, это уже целиком зависит от результатов других команд. Вашему вниманию – все варианты, при которых команда Шевченко попадет таки сегодня в плей-офф с третьего места.
Итак, готовьте валидол к 19:00. В это время начнутся матчи группы Е – Швеция – Польша в Санкт-Петербурге и Словакия – Испания в Севилье.
САМЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
ДЛЯ ВЫХОДА УКРАИНЫ В 1/8 ФИНАЛА
- победа Испании над Словакией со счетом 1:0, 2:1, 3:2 (или любая победа испанцев с разницей в два мяча и более) ПЛЮС непроигрыш Швеции полякам, за которых играет лучший футболист мира-2020 Роберт Левандовски
ВАРИАНТ №2
• победа Словакии над Испанией с любым счетом и непроигрыш Швеции полякам
Если эти варианты не сработают, остаются еще две опции выхода Украины в плей-офф, но они крайне маловероятные.
В 22:00 в группе F играют Португалия – Франция в Будапеште и Германия – Венгрия в Мюнхене.
ВАРИАНТ №3 ДЛЯ УКРАИНЫ
- победа Франции над Португалией с разницей в 3 мяча и больше и непроигрыш Германии Венгрии
ВАРИАНТ №4
- победа Венгрии над Германией с разницей в 2 мяча и больше и любой выигрыш Франции у португальцев
НА КОГО МОЖЕМ ПОПАСТЬ В 1/8 ФИНАЛА
Если Украина пролезет в 1/8 финала, то на 99 процентов сыграет там с первой командой из группы Е (Швеция, Словакия, Испания, Польша). Этот матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Один фантастический процент остается на попадание украинцев в плей-офф на первую команду группы F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия).
МЕЧТА ДНЯ ДЛЯ УКРАИНЫ СЕГОДНЯ
Она осуществится, если шведы удержат в своей группе первое место и станут соперниками Украины в 1/8 финала вместо итальянцев. Тогда перед Шевой, которого сейчас уже призывают к отставке, за поражение от Австрии еще снимем шляпу.
ТАБЛИЦА ТРЕТЬИХ МЕСТ НА СЕЙЧАС
Таблицы групп, играющих сегодня
Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1