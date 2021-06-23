23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Евро-2020

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Что сегодня нужно Украине, чтобы выйти в 1/8 Евро: все расклады

Олег Люлька Олег Люлька
23 июня, 09:13
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Самый реальный для нас вариант – победа Испании над Словакией в комбинации с непроигрышем шведов полякам. Топим против лучшего футболиста мира Роберта Левандовски
Шеве нужна победа Испании в комплексе с непроигрышем шведов
Шеве нужна победа Испании в комплексе с непроигрышем шведов / Фото: Reuters

В среду, 23 июня, решится, выйдет ли сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 – либо же чемпионат Европы для нее закончен.

После нашего поражения от Австрии 0:1, это уже целиком зависит от результатов других команд. Вашему вниманию – все варианты, при которых команда Шевченко попадет таки сегодня в плей-офф с третьего места.

Итак, готовьте валидол к 19:00. В это время начнутся матчи группы Е – Швеция – Польша в Санкт-Петербурге и Словакия – Испания в Севилье.

САМЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
ДЛЯ ВЫХОДА УКРАИНЫ В 1/8 ФИНАЛА

  • победа Испании над Словакией со счетом 1:0, 2:1, 3:2 (или любая победа испанцев с разницей в два мяча и более) ПЛЮС непроигрыш Швеции полякам, за которых играет лучший футболист мира-2020 Роберт Левандовски

ВАРИАНТ №2

победа Словакии над Испанией с любым счетом и непроигрыш Швеции полякам

Если эти варианты не сработают, остаются еще две опции выхода Украины в плей-офф, но они крайне маловероятные.

В 22:00 в группе F играют Португалия – Франция в Будапеште и Германия – Венгрия в Мюнхене.

ВАРИАНТ №3 ДЛЯ УКРАИНЫ

  • победа Франции над Португалией с разницей в 3 мяча и больше и непроигрыш Германии Венгрии

ВАРИАНТ №4

  • победа Венгрии над Германией с разницей в 2 мяча и больше и любой выигрыш Франции у португальцев

НА КОГО МОЖЕМ ПОПАСТЬ В 1/8 ФИНАЛА

Если Украина пролезет в 1/8 финала, то на 99 процентов сыграет там с первой командой из группы Е (Швеция, Словакия, Испания, Польша). Этот матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Один фантастический процент остается на попадание украинцев в плей-офф на первую команду группы F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия).

МЕЧТА ДНЯ ДЛЯ УКРАИНЫ СЕГОДНЯ

Она осуществится, если шведы удержат в своей группе первое место и станут соперниками Украины в 1/8 финала вместо итальянцев. Тогда перед Шевой, которого сейчас уже призывают к отставке, за поражение от Австрии еще снимем шляпу.

ТАБЛИЦА ТРЕТЬИХ МЕСТ НА СЕЙЧАС

Таблицы групп, играющих сегодня

Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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Суббота, 26 июня
19:00
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