Хорватия воскресла и не пустила в 1/8 финала Евро-2020 не только Шотландию, но и Украину

Модрич и Перишич сделали все, чтобы вице-чемпионы мира все-таки выбрались из своей группы D, хотя Шотландия оказывала сопротивление до последнего

Сборная Хорватии вышла в плей-офф Евро-2020 / Фото: Reuters

Евро-2020, которое переносилось на год из-за пандемии, оказалось богатым на сюрпризы. Кто бы мог предугадать, что вице-чемпионы мира хорваты после двух туров заработают всего один балл и будут бороться за выход из группы с Шотландией. 22 июня на "Хэмпден Парк" развернулась настоящая битва, победителем из которой вышла Хорватия – 3:1.

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Шотландия, которая ни разу в своей истории не выходила из группы на чемпионатах Европы, была настроена крайне решительно. И после ничьей с Англией (0:0) многие посмотрели на нее другими глазами. Британцы активнее начали встречу, заставив хорватов отбиваться.

Сборная Хорватии против Шотландии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Но уже первый удар "клетчатых" в створ ворот закончился голом. Перишич выиграл верховую борьбу, скинул в чужую штрафную на Влашича, который и поразил ворота шотландцев. 1:0. И уже Хорватия была близка к выходу в плей-офф, как на Евро-2016.

Но под конец первого тайма Шотландия сравняла счет в битве. На 42-й минуте бывший игрок киевского Динамо Домагой Вида ошибся в обороне, и из-за пределов штрафной забил Каллум Макгрегор – 1:1. Кстати, Каллум первый шотландский футболист, который забил на Евро с 18 июня 1996 года.

Во второй половине пожары возникали у обоих ворот. Хотя хорваты создали больше моментов во многом благодаря игре Модрича и Влашича. И справедливо, что именно Лука Модрич шикарным дальним ударом вывел "клетчатых" вперед – 2:1. Полузащитник мадридского Реала забил на третьем Евро.

А добил шотландцев и перечеркнул надежды украинцев выйти сегодня в 1/8 финала Евро-2020 Иван Перишич, который на 77-й минуте забил после розыгрыша углового.

Что ж... Чуда не произошло. Хорватия обыграла Шотландию и не пустила ее впервые в истории в плей-офф Евро. Как пока и сборную Украину. Зато "клетчатые" благодаря победе Англии над Чехией вышли в 1/8 финала со второго места в группе D.

Смотрите обзор первого тайма матча Хорватия – Шотландия