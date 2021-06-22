22 июня 22:00 Видео
Хорватия 3
Шотландия 1
22 июня 22:00 Видео
Чехия 0
Англия 1
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
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Евро-2020

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Хорватия воскресла и не пустила в 1/8 финала Евро-2020 не только Шотландию, но и Украину

Елена Павлова Елена Павлова
22 июня, 23:52
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Модрич и Перишич сделали все, чтобы вице-чемпионы мира все-таки выбрались из своей группы D, хотя Шотландия оказывала сопротивление до последнего
Сборная Хорватии вышла в плей-офф Евро-2020
Сборная Хорватии вышла в плей-офф Евро-2020 / Фото: Reuters

Евро-2020, которое переносилось на год из-за пандемии, оказалось богатым на сюрпризы. Кто бы мог предугадать, что вице-чемпионы мира хорваты после двух туров заработают всего один балл и будут бороться за выход из группы с Шотландией. 22 июня на "Хэмпден Парк" развернулась настоящая битва, победителем из которой вышла Хорватия – 3:1.

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Шотландия, которая ни разу в своей истории не выходила из группы на чемпионатах Европы, была настроена крайне решительно. И после ничьей с Англией (0:0) многие посмотрели на нее другими глазами. Британцы активнее начали встречу, заставив хорватов отбиваться.

Сборная Хорватии против Шотландии на Евро-2020
Сборная Хорватии против Шотландии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Но уже первый удар "клетчатых" в створ ворот закончился голом. Перишич выиграл верховую борьбу, скинул в чужую штрафную на Влашича, который и поразил ворота шотландцев. 1:0. И уже Хорватия была близка к выходу в плей-офф, как на Евро-2016.

Но под конец первого тайма Шотландия сравняла счет в битве. На 42-й минуте бывший игрок киевского Динамо Домагой Вида ошибся в обороне, и из-за пределов штрафной забил Каллум Макгрегор – 1:1. Кстати, Каллум первый шотландский футболист, который забил на Евро с 18 июня 1996 года.

Во второй половине пожары возникали у обоих ворот. Хотя хорваты создали больше моментов во многом благодаря игре Модрича и Влашича. И справедливо, что именно Лука Модрич шикарным дальним ударом вывел "клетчатых" вперед – 2:1. Полузащитник мадридского Реала забил на третьем Евро.

А добил шотландцев и перечеркнул надежды украинцев выйти сегодня в 1/8 финала Евро-2020 Иван Перишич, который на 77-й минуте забил после розыгрыша углового.

Что ж... Чуда не произошло. Хорватия обыграла Шотландию и не пустила ее впервые в истории в плей-офф Евро. Как пока и сборную Украину. Зато "клетчатые" благодаря победе Англии над Чехией вышли в 1/8 финала со второго места в группе D.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Англия Англия Анг
3
2
1
0
2
0
2
7
Забитые 2
Пропущеные 0
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н В
2
Хорватия Хорватия Хор
3
1
1
1
4
3
1
4
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н П
3
Чехия Чехия Чех
3
1
1
1
3
2
1
4
Забитые 3
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: П Н В
4
Шотландия Шотландия Шот
3
0
1
2
1
5
-4
1
Забитые 1
Пропущеные 5
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н П

Смотрите обзор первого тайма матча Хорватия – Шотландия

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
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Среда, 23 июня
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