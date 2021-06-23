22 июня 22:00 Видео
Хорватия 3
Шотландия 1
22 июня 22:00 Видео
Чехия 0
Англия 1
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Евро-2020

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Последний шанс Украины на Евро-2020! Кто выведет команду Шевченко в плей-офф

Елена Павлова Елена Павлова
23 июня, 01:04
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23 июня пройдут последние четыре матча группового этапа чемпионата Европы в группах E и F, а мы разобрали, за кого в среду нужно болеть украинцам
Сборная Украины борется за выход в плей-офф Евро
Сборная Украины борется за выход в плей-офф Евро / Фото: Reuters

Поражением от Австрии в третьем туре группового этапа Евро-2020 сборная Украины поставила себя в крайне незавидное положение. Судьба нашего плей-офф в чужих руках. И шансов выйти в 1/8 финала у команды Шевченко все меньше. Особенно после того, как Хорватия в группе D переиграла Шотландию 3:1, а "сине-желтых" устраивала только ничья.

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Команде Шевченко нужно быть среди четырех лучших команд, которые займут третьи места. У Украины после группового этапа три очка и разница мячей -1 (4:5). И все решится уже 23 июня. Пока что ситуация среди третьих мест такова:

Группа Е

Что нам нужно: победа Словакии и ничья или поражение Польши, победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши.

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Швеция Швеция Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
2
Словакия Словакия Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Испания Испания Исп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
4
Польша Польша Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П

Группа F

Что нам нужно: поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей. Но выглядит это не слишком реально.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Франция Франция Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
Германия Германия Гер
2
1
0
1
4
3
1
3
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П
3
Португалия Португалия Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В
4
Венгрия Венгрия Вен
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П

Смотрите также обзор матча Украины против Австрии

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
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0:1
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Среда, 23 июня
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