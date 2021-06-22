Украина готова играть с Францией в плей-офф Евро. В команде нет обид и конфликтов

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал про настроение в сборной после поражения от Австрии, физические возможности украинцев и встречу с чемпионами мира

Руслан Малиновский в матче с Нидерландами / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, какие отношения в команде после неожиданного проигрыша сборной Австрии 0:1 и третьего места в группе. Судьба команды Шевченко решится сегодня или завтра. Известно, что шансы Украины во вторник пробиться в плей-офф Евро равны 26%.

"Все ребята расстроены. Но команда есть, несмотря ни на что! Никто ни на кого не обижается, мы держимся вместе. По физическому состоянию с Австрией, мы пробежали на поле даже больше, чем Австрия, за 90 минут. Надо брать в комплексе – мы много ошибались, принимали неправильные решения. Соперники были лучше в тех моментах, где делается разница, в частности, на стандартах. Но у нас еще есть шансы, будем надеяться на лучшее", – цитирует Малиновского УАФ.

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В случае выхода Украины в плей-офф с третьего места "сине-желтым", возможно, придется сыграть с Францией в Бухаресте.

Руслан Малиновский не забил пенальти Северной Македонии / Фото: Reuters

"Если придется играть с Францией – значит с Францией. Мы уже встречались с этой сборной, это фантастическая команда. Но прежде надо подождать результаты сегодняшних и завтрашних матчей", – считает украинский полузащитник.

Ранее Малиновский признался, что разочарован собой на Евро-2020.

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