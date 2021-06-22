22 июня
Хорватия 0
Шотландия 0
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Евро-2020

Главная Матчи Таблицы Команды Сборная Украины Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Украина готова играть с Францией в плей-офф Евро. В команде нет обид и конфликтов

Елена Павлова Елена Павлова
22 июня, 21:19
Копировать ссылку
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал про настроение в сборной после поражения от Австрии, физические возможности украинцев и встречу с чемпионами мира
Руслан Малиновский в матче с Нидерландами
Руслан Малиновский в матче с Нидерландами / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, какие отношения в команде после неожиданного проигрыша сборной Австрии 0:1 и третьего места в группе. Судьба команды Шевченко решится сегодня или завтра. Известно, что шансы Украины во вторник пробиться в плей-офф Евро равны 26%.

"Все ребята расстроены. Но команда есть, несмотря ни на что! Никто ни на кого не обижается, мы держимся вместе. По физическому состоянию с Австрией, мы пробежали на поле даже больше, чем Австрия, за 90 минут. Надо брать в комплексе – мы много ошибались, принимали неправильные решения. Соперники были лучше в тех моментах, где делается разница, в частности, на стандартах. Но у нас еще есть шансы, будем надеяться на лучшее", – цитирует Малиновского УАФ.

Читайте также: Скандал! Фанатов с флагом "Крым – это Украина" не пустили на игру с Австрией в Бухаресте

В случае выхода Украины в плей-офф с третьего места "сине-желтым", возможно, придется сыграть с Францией в Бухаресте.

Руслан Малиновский не забил пенальти Северной Македонии
Руслан Малиновский не забил пенальти Северной Македонии / Фото: Reuters

"Если придется играть с Францией – значит с Францией. Мы уже встречались с этой сборной, это фантастическая команда. Но прежде надо подождать результаты сегодняшних и завтрашних матчей", – считает украинский полузащитник.

Ранее Малиновский признался, что разочарован собой на Евро-2020.

Смотрите обзор матча Украина – Австрия

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Favbet стрим
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
0:0
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять