22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Козни России? Фанатов с флагом "Крым – это Украина" не пустили на игру с Австрией в Бухаресте

Елена Павлова Елена Павлова
22 июня, 18:00
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Два украинских болельщика пытались пройти на Национальный стадион на заключительный поединок группового этапа для команды Шевченко, но их остановила румынская полиция
Украинских болельщиков не хотели пускать на стадион в Бухаресте
Украинских болельщиков не хотели пускать на стадион в Бухаресте / Фото: Reuters

Вчера, 21 июня, в Бухаресте украинских болельщиков не пускали на матч группового этапа Евро-2020 с Австрией из-за украинского флага с картой Крыма и надписью. Напомним, что заключительном матче квартета C Украина уступила австрийцам 0:1, опустилась на третье место и теперь ждет, когда судьбу ее путевки в плей-офф определят результаты остальных групп.

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С чего все началось

Информация про инцидент на Национальном стадионе в Румынии появилась на странице в Facebook у Дмитрия Сергеевича. Мужчина рассказал историю по просьбе своих друзей:

"Румынская полиция не считает Крым украинским. Вчера, на Евро, в Бухаресте, у моих друзей произошла недопустимая ситуация. Мусора не пропустили на стадион баннер, где изображен Крым как украинская территория. В государстве, где признают Украинский суверенитет и территориальную целостность, у местной полиции вместе с УЕФА совсем другое мнение. И это при том, что УЕФА официально не имело претензий к форме Украины, где изображена карта Украины с нашим Крымом. Трудно не материться здесь"

Что рассказали друзья

Два парня, которые и стали главными героями истории в Бухаресте, рассказали следующее:

"После истории с футболкой сборной с друзьями решили продолжить эту тему и нарисовали небольшой баннер – флаг Украины с границами Крыма и надписью "Crimea is Ukraine". При входе на стадион со стороны румынской полиции и стюардов увидели нездоровый интерес ко всем флагам, которые проносили. С собой имели два флага с надписью "Kyiv" и "Crimea is Ukraine"

Болельщики сборной Украины в Бухаресте
Болельщики сборной Украины в Бухаресте / Фото: Reuters

Когда полиция заметила флаг с Крымом – понабежала куча непонятных людей, оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика. На наши утверждения, что это не политика, а просто факт – нас спросили, хотим ли мы попасть на футбол и настояли на сдаче флага в камеру хранения. Сказали, что Крым спорная территория между Россией и Украиной и отказались взглянуть на карту в гугл мапс. Из этой истории могу сделать вывод, что весь этот кипиш был с подачи УЕФА и их спонсора "Газпрома"

Реакция МИД Украины

"Обратили внимание на информацию об украинских болельщиках, которые не могли попасть на стадион в Румынии с флагом "Крым – это Украина" перед матчем Украины и Австрии. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил украинскому посольству в Бухаресте немедленно обратиться к румынской стороне для выяснения обстоятельств этой ситуации", – цитирует УНН спикера дипломатического ведомства Олега Николенко.

Болельщики придумали новый слоган для формы украинской сборной, вместо запрещенной "Героям слава". Коллаж: "Сегодня"
Болельщики придумали новый слоган для формы украинской сборной, вместо запрещенной "Героям слава". Коллаж: "Сегодня"

Напомним, что на Евро-2020 сборная Украины играет в форме с картой Украины с Донбассом и Крымом, а также слоганы "Слава Украине" и "Героям слава", что вызвало возмущение и протесты России. И в итоге УЕФА потребовал убрать "Героям слава" с формы Украины для Евро-2020.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Вторник, 22 июня
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