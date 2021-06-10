УЕФА требует убрать "Героям слава" с формы сборной Украины для Евро-2020

Россия призывала запретить полностью экипировку команды Андрея Шевченко, однако придраться в футбольном Союзе смогли только к одному слогану

Форма сборной Украины без слогана "Героям Слава" / Фото: Сегодня

УЕФА требует от сборной Украины убрать с формы надпись "Героям слава". Напомним, что на футболку "сине-желтых" для Евро-2020 была нанесена карта Украины с Крымом и Донбассом, а также слоганы "Слава Украине" и "Героям слава".

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием запретить форму. В России аргументируют свое недовольство тем, что футбол должен оставаться вне политики. А элементы на новой экипировке сборной Украины, по их мнению, нарушают принципы УЕФА

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Но в УЕФА считают, что карта Украины с оккупированным Россией Крымом не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства – сообщает Чемпионат.

Новая форма сборной Украины / Фото: Facebook

Слоган "Слава Украине" тоже останется на форме, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. А вот "Героям слава" украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.

Хотя ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что форма сборной Украины была согласована задолго до презентации. А УЕФА одобрил новую форму сборной Украины с украинским Крымом и словами "Слава Украине!"