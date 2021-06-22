22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Підступи Росії? Фанатів з прапором "Крим – це Україна" не пустили на гру з Австрією в Бухаресті

Олена Павлова Олена Павлова
22 червня, 18:00
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Два українських вболівальника намагалися пройти на Національний стадіон на заключний поєдинок групового етапу для команди Шевченкао, але їх зупинила румунська поліція
Українських уболівальників не хотіли пускати на стадіон в Бухаресті
Українських уболівальників не хотіли пускати на стадіон в Бухаресті / Фото: Reuters

Вчора, 21 червня, в Бухаресті українських уболівальників не пускали на матч групового етапу Євро-2020 з Австрією через український прапор з картою Криму и надписом. Нагадаємо, що заключному матчі квартету C Україна поступилася австрійцям 0:1, опустилася на третє місце і тепер чекає, коли долю її путівки до плей-офф визначать результати інших груп.

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З чого все почалося

Інформація про інцидент на Національному стадіоні у Румунії з'явилася на сторінці в Facebook у Дмитра Сергійовича. Чоловік розповів історію на прохання своїх друзів:

"Румунська поліція не вважає Крим українським. Вчора, на Євро, в Бухаресті, у моїх друзів сталася неприпустима ситуація. Мусора не пропустили на стадіон банер, де зображений Крим як українська територія. У державі, де визнають Український суверенітет і територіальну цілісність, у місцевій поліції разом з УЄФА зовсім інша думка. І це при тому, що УЄФА офіційно не мала претензій до форми України, де зображена карта України з нашим Кримом. Важко не матюкатися тут"

Що розповіли друзі

Два хлопця, які і стали головними героями історії в Бухаресті, розповіли наступне:

"Після історії з футболкою збірної з друзями вирішили продовжити цю тему і намалювали невеликий банер – прапор України з межами Криму і написом "Crimea is Ukraine". При вході на стадіон з боку румунської поліції і стюардів побачили нездоровий інтерес до всіх прапорів, які проносили. З собою мали два прапори з написом "Kyiv" і "Crimea is Ukraine"

Вболівальники збірної України в Бухаресті
Вболівальники збірної України в Бухаресті / Фото: Reuters

Коли поліція помітила прапор з Кримом – поназбігалося купа незрозумілих людей, відтіснили нас в сторону і сфоткали прапор. Сказали, що вхід з цим прапором заборонений, тому що це політика. На наші твердження, що це не політика, а просто факт – нас запитали, чи хочемо ми потрапити на футбол і наполягли на здачі прапора в камеру схову. Сказали, що Крим – спірна територія між Росією і Україною і відмовилися поглянути на карту в гугл мапс. З цієї історії можу зробити висновок, що весь цей кіпіш був з подачі УЄФА і їх спонсора "Газпрому"

Реакція МЗС України

"Звернули увагу на інформацію про українських вболівальників, які не могли потрапити на стадіон в Румунії з прапором "Крим – це Україна" перед матчем України та Австрії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив українському посольству в Бухаресті негайно звернутися до румунської сторони для з'ясування обставин цієї ситуації", – цитує УНН спікера дипломатичного відомства Олега Ніколенка

Вболівальники придумали новий слоган для форми української збірної, замість забороненої "Героям слава". Колаж: "Сьогодні"
Вболівальники придумали новий слоган для форми української збірної, замість забороненої "Героям слава". Колаж: "Сьогодні"

Нагадаємо, що на Євро-2020 збірна України грає в формі з картою України з Донбасом і Кримом, а також слогани "Слава Україні" і "Героям слава", що викликало обурення і протести Росії. І в підсумку УЄФА зажадала прибрати "Героям слава" з форми України для Євро-2020.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Вівторок, 22 червня
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