Підступи Росії? Фанатів з прапором "Крим – це Україна" не пустили на гру з Австрією в Бухаресті

Вчора, 21 червня, в Бухаресті українських уболівальників не пускали на матч групового етапу Євро-2020 з Австрією через український прапор з картою Криму и надписом. Нагадаємо, що заключному матчі квартету C Україна поступилася австрійцям 0:1, опустилася на третє місце і тепер чекає, коли долю її путівки до плей-офф визначать результати інших груп.
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З чого все почалося
Інформація про інцидент на Національному стадіоні у Румунії з'явилася на сторінці в Facebook у Дмитра Сергійовича. Чоловік розповів історію на прохання своїх друзів:
"Румунська поліція не вважає Крим українським. Вчора, на Євро, в Бухаресті, у моїх друзів сталася неприпустима ситуація. Мусора не пропустили на стадіон банер, де зображений Крим як українська територія. У державі, де визнають Український суверенітет і територіальну цілісність, у місцевій поліції разом з УЄФА зовсім інша думка. І це при тому, що УЄФА офіційно не мала претензій до форми України, де зображена карта України з нашим Кримом. Важко не матюкатися тут"
Що розповіли друзі
Два хлопця, які і стали головними героями історії в Бухаресті, розповіли наступне:
"Після історії з футболкою збірної з друзями вирішили продовжити цю тему і намалювали невеликий банер – прапор України з межами Криму і написом "Crimea is Ukraine". При вході на стадіон з боку румунської поліції і стюардів побачили нездоровий інтерес до всіх прапорів, які проносили. З собою мали два прапори з написом "Kyiv" і "Crimea is Ukraine"
Коли поліція помітила прапор з Кримом – поназбігалося купа незрозумілих людей, відтіснили нас в сторону і сфоткали прапор. Сказали, що вхід з цим прапором заборонений, тому що це політика. На наші твердження, що це не політика, а просто факт – нас запитали, чи хочемо ми потрапити на футбол і наполягли на здачі прапора в камеру схову. Сказали, що Крим – спірна територія між Росією і Україною і відмовилися поглянути на карту в гугл мапс. З цієї історії можу зробити висновок, що весь цей кіпіш був з подачі УЄФА і їх спонсора "Газпрому"
Реакція МЗС України
"Звернули увагу на інформацію про українських вболівальників, які не могли потрапити на стадіон в Румунії з прапором "Крим – це Україна" перед матчем України та Австрії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив українському посольству в Бухаресті негайно звернутися до румунської сторони для з'ясування обставин цієї ситуації", – цитує УНН спікера дипломатичного відомства Олега Ніколенка
Нагадаємо, що на Євро-2020 збірна України грає в формі з картою України з Донбасом і Кримом, а також слогани "Слава Україні" і "Героям слава", що викликало обурення і протести Росії. І в підсумку УЄФА зажадала прибрати "Героям слава" з форми України для Євро-2020.