21 июня 19:00 Видео
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 22:00 Видео
Россия 1
Дания 4
21 июня 22:00 Видео
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Шеве светит шара: На кого Украина может выйти в 1/8 Евро

Александр Трикиша Александр Трикиша
22 июня, 09:20
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Наша команда сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Евро-220 и может получить менее сильного соперника, чем, если бы напрямую вышла из группы. Разбираемся с сеткой плей-офф
Украина еще может выйти в 1/8 финала Евро-2020
Украина еще может выйти в 1/8 финала Евро-2020 / Фото: Reuters

Несмотря на поражение от Австрии Украина все еще сохраняет шансы на выход из группы Евро-2020. Более того, наша команда может получить даже лучший жребий, чем ее ждал при выходе в плей-офф со второго места.

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Украина не опустится ниже Финляндии в рейтинге третьих команд, а это значит, что для выхода в следующий раунд будет достаточно хотя бы одного фактора:

  • Ничья в матче между Хорватией и Шотландией
  • Победа Словакии и ничья или поражение Польши
  • Победа Испании со счетом менее 3:2 и ничья или поражение Польши
  • Поражение Португалии или Германии с разницей в три и более мячей

У команды Шевченко осталось всего два варианта соперника в 1/8 финала. Самый вероятный – победитель группы E, где выступают Швеция, Словакия, Испания и Польша. Шведы уже гарантировали себе выход из группы, но пока не известно, с какого места. В последнем туре они играют с Польшей и вполне могут рассчитывать на сохранение первой строчки. Это далеко не Италия, с которой нас сводил жребий ранее!

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Швеция Швеция Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
2
Словакия Словакия Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
3
Испания Испания Исп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н
4
Польша Польша Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница -1
Результаты последних матчей: Н П

Второй вариант – фантастический – победитель группы F, где играют Франция, Германия, Португалия и Венгрия. Французы уже тоже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Франция Франция Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
Германия Германия Гер
2
1
0
1
4
3
1
3
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П
3
Португалия Португалия Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В
4
Венгрия Венгрия Вен
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П

Но для этого нужно, чтобы сложились несколько маловероятных факторов. Самое главное – Финляндия должна выйти в плей-офф. Финны имеют три балла и разницу голов -2. Сейчас они занимают последнее проходное место в рейтинге третьих мест, а ниже них Испания и Хорватия, которые сыграли по два матча.

Финны сохранят свои позиции в тех же случаях, что и Украина, но если нас устраивает хотя бы один вариант, то им нужно, чтобы сбылось два – ничья Хорватии и Шотландии, поражения Испании и Польши или ничья Польши и победа Испании с разницей в три мяча. А еще есть вариант с крупным поражением Португалии.

Таким образом, если Украина все же выйдет в плей-офф с третьего места, ее может ждать как почти "шаровой" вариант соперника в виде Швеции или Словакии, так и не менее грозный, чем Италия, которую все так боялись, – в лице Франции, Германии, Португалии или Испании.

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Финляндия
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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Россия
3
2:7
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Дания
3
5:4
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1
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0:3
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