Украина еще надеется выйти в плей-офф: настроение в команде после Австрии

Николай Матвиенко объяснил поражение украинцев в заключительном матче группового этапа Евро-2020 слабым началом и потерей уверенности

Николай Матвиенко и Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко назвал причины поражения от Австрии 0:1 в последнем туре группового этапа. Эта неудача отбросила "сине-желтых" на третье место в группе, тогда как в 1/8 финала проходит только четыре лучшие третьи команды из шести. Но украинские футболисты верят, что Евро-2020 для них еще не закончено.

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"Мы начали матч не так хорошо, как хотелось. У нас было несколько нервных моментов, после чего потеряли уверенность. Мы совершали ошибки в очень простых ситуациях. Австрия почувствовала это и начала прессинговать. Мы играли не так, как нам хотелось. Но мы сделали все, что могли. Единственное, что мы можем сделать сейчас, это дождаться результатов других поединков. Мы все еще надеемся выйти в плей-офф Евро с третьего места", – рассказал Матвиенко УЕФА

Гол Баумгартнера может стать роковым для Украины / Фото: Getty Images

Ранее экс-форвард сборной Украины назвал причину поражения Австрии.

Также аналитики назвали худшего игрока Украины в матче с Австрией.

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