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Украина 0
Австрия 1
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Северная Македония 0
Нидерланды 3
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Дания 4
21 июня 22:00 Видео
Финляндия 0
Бельгия 2
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Евро-2020

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Украина еще надеется выйти в плей-офф: настроение в команде после Австрии

Елена Павлова Елена Павлова
22 июня, 00:57
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Николай Матвиенко объяснил поражение украинцев в заключительном матче группового этапа Евро-2020 слабым началом и потерей уверенности
Николай Матвиенко и Андрей Шевченко
Николай Матвиенко и Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко назвал причины поражения от Австрии 0:1 в последнем туре группового этапа. Эта неудача отбросила "сине-желтых" на третье место в группе, тогда как в 1/8 финала проходит только четыре лучшие третьи команды из шести. Но украинские футболисты верят, что Евро-2020 для них еще не закончено.

Читайте также: Я видел команду, которой не хватало сил: Шевченко объяснил поражение от Австрии

"Мы начали матч не так хорошо, как хотелось. У нас было несколько нервных моментов, после чего потеряли уверенность. Мы совершали ошибки в очень простых ситуациях. Австрия почувствовала это и начала прессинговать. Мы играли не так, как нам хотелось. Но мы сделали все, что могли. Единственное, что мы можем сделать сейчас, это дождаться результатов других поединков. Мы все еще надеемся выйти в плей-офф Евро с третьего места", – рассказал Матвиенко УЕФА

Гол Баумгартнера может стать роковым для Украины
Гол Баумгартнера может стать роковым для Украины / Фото: Getty Images

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
3
3
0
0
8
2
6
9
Забитые 8
Пропущеные 2
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
Австрия Австрия Авс
3
2
0
1
4
3
1
6
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П В
3
Украина Украина Укр
3
1
0
2
4
5
-1
3
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П
4
Северная Македония Северная Македония Сев
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П

Ранее экс-форвард сборной Украины назвал причину поражения Австрии.

Также аналитики назвали худшего игрока Украины в матче с Австрией.

Смотрите обзор матча Украина – Австрия

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Россия
3
2:7
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Дания
3
5:4
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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