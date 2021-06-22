Шеві світить шара: На кого Україна може вийти в 1/8 Євро

Наша команда зберігає шанси на вихід в 1/8 фіналу Євро-220 і може отримати менш сильного суперника, ніж, якби безпосередньо вийшла з групи. Розбираємося з сіткою плей-офф

Україна ще може вийти в 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Незважаючи на поразку від Австрії Україна все ще зберігає шанси на вихід з групи Євро-2020. Більш того, наша команда може отримати навіть кращий жереб, ніж її чекав при виході в плей-офф з другого місця.

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Україна не опуститься нижче Фінляндії в рейтингу третіх команд, а це значить, що для виходу в наступний раунд буде досить хоча б одного фактора:

Нічия в матчі між Хорватією і Шотландією

Перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі

Перемога Іспанії з рахунком менш 3:2 і нічия або поразка Польщі

Поразка Португалії або Німеччині з різницею в три і більше м'ячів

У команди Шевченка залишилося всього два варіанти суперника в 1/8 фіналу. Найімовірніший – переможець групи E, де виступають Швеція, Словаччина, Іспанія і Польща. Шведи вже гарантували собі вихід з групи, але поки не відомо, з якого місця. В останньому турі вони грають з Польщею і цілком можуть розраховувати на збереження першого рядка. Це далеко не Італія, з якої нас зводив жереб раніше!

Другий варіант – фантастичний – переможець групи F, де грають Франція, Німеччина, Португалія та Угорщина. Французи вже теж забезпечили собі вихід в 1/8 фіналу.

Але для цього потрібно, щоб склалися кілька малоймовірних чинників. Найголовніше – Фінляндія повинна вийти в плей-офф. Фіни мають три бали і різницю голів -2. Зараз вони займають останнє прохідне місце в рейтингу третє місць, а нижче них Іспанія і Хорватія, які зіграли по два матчі.

Фіни збережуть свої позиції в тих же випадках, що і Україна, але якщо нас влаштовує хоча б один варіант, то їм потрібно, щоб збулося два – нічия Хорватії та Шотландії, поразки Іспанії і Польщі або нічия Польщі та перемога Іспанії з різницею в три м'ячі. А ще є варіант з великою поразкою Португалії.

Таким чином, якщо Україна все ж вийде в плей-офф з третього місця, її може чекати як майже "шаровий" варіант суперника у вигляді Швеції чи Словаччини, так і не менш грізний, ніж Італія, яку всі так боялися, – в особі Франції, Німеччини , Португалії або Іспанії