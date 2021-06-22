21 червня 19:00 Відео
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 22:00 Відео
Росія 1
Данія 4
21 червня 22:00 Відео
Фінляндія 0
Бельгія 2
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Шеві світить шара: На кого Україна може вийти в 1/8 Євро

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
22 червня, 09:20
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Наша команда зберігає шанси на вихід в 1/8 фіналу Євро-220 і може отримати менш сильного суперника, ніж, якби безпосередньо вийшла з групи. Розбираємося з сіткою плей-офф
Україна ще може вийти в 1/8 фіналу Євро-2020
Україна ще може вийти в 1/8 фіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Незважаючи на поразку від Австрії Україна все ще зберігає шанси на вихід з групи Євро-2020. Більш того, наша команда може отримати навіть кращий жереб, ніж її чекав при виході в плей-офф з другого місця.

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Україна не опуститься нижче Фінляндії в рейтингу третіх команд, а це значить, що для виходу в наступний раунд буде досить хоча б одного фактора:

  • Нічия в матчі між Хорватією і Шотландією
  • Перемога Словаччини і нічия або поразка Польщі
  • Перемога Іспанії з рахунком менш 3:2 і нічия або поразка Польщі
  • Поразка Португалії або Німеччині з різницею в три і більше м'ячів

У команди Шевченка залишилося всього два варіанти суперника в 1/8 фіналу. Найімовірніший – переможець групи E, де виступають Швеція, Словаччина, Іспанія і Польща. Шведи вже гарантували собі вихід з групи, але поки не відомо, з якого місця. В останньому турі вони грають з Польщею і цілком можуть розраховувати на збереження першого рядка. Це далеко не Італія, з якої нас зводив жереб раніше!

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
2
1
1
0
1
0
1
4
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В Н
2
Словаччина Словаччина Сло
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Іспанія Іспанія Ісп
2
0
2
0
1
1
0
2
Забиті 1
Пропущені 1
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н Н
4
Польща Польща Пол
2
0
1
1
2
3
-1
1
Забиті 2
Пропущені 3
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П

Другий варіант – фантастичний – переможець групи F, де грають Франція, Німеччина, Португалія та Угорщина. Французи вже теж забезпечили собі вихід в 1/8 фіналу.

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Франція Франція Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
2
Німеччина Німеччина Нім
2
1
0
1
4
3
1
3
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П
3
Португалія Португалія Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В
4
Угорщина Угорщина Уго
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П

Але для цього потрібно, щоб склалися кілька малоймовірних чинників. Найголовніше – Фінляндія повинна вийти в плей-офф. Фіни мають три бали і різницю голів -2. Зараз вони займають останнє прохідне місце в рейтингу третє місць, а нижче них Іспанія і Хорватія, які зіграли по два матчі.

Фіни збережуть свої позиції в тих же випадках, що і Україна, але якщо нас влаштовує хоча б один варіант, то їм потрібно, щоб збулося два – нічия Хорватії та Шотландії, поразки Іспанії і Польщі або нічия Польщі та перемога Іспанії з різницею в три м'ячі. А ще є варіант з великою поразкою Португалії.

Таким чином, якщо Україна все ж вийде в плей-офф з третього місця, її може чекати як майже "шаровий" варіант суперника у вигляді Швеції чи Словаччини, так і не менш грізний, ніж Італія, яку всі так боялися, – в особі Франції, Німеччини , Португалії або Іспанії

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Фінляндія
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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Росія
3
2:7
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Данія
3
5:4
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1
Відео Про матч
0:3
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