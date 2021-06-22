Україна ще сподівається вийти в плей-офф: настрій в команді після Австрії

Микола Матвієнко пояснив поразку українців в заключному матчі групового етапу Євро-2020 слабким початком і втратою впевненості

Микола Матвієнко і Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Захисник збірної України Микола Матвієнко назвав причини поразки від Австрії 0:1 в останньому турі групового етапу. Ця невдача відкинула "синьо-жовтих" на третє місце в групі, тоді як до 1/8 фіналу проходить тільки чотири кращі треті команди з шести. Але українські футболісти вірять, що Євро-2020 для них ще не закінчено.

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"Ми почали матч не так добре, як хотілося. У нас було кілька нервових моментів, після чого втратили впевненість. Ми робили помилки в дуже простих ситуаціях. Австрія відчула це і почала пресингувати. Ми грали не так, як нам хотілося. Але ми зробили все, що могли. Єдине, що ми можемо зробити зараз, це дочекатися результатів інших поєдинків. Ми все ще сподіваємося вийти в плей-офф Євро з третього місця", – розповів Матвієнко УЄФА

Гол Баумгартнера може стати роковим для України / Фото: Getty Images

Раніше екс-форвард збірної України назвав причину поразки Австрії.

Також аналітики назвали найгіршого гравця України в матчі з Австрією.

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