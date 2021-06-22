21 червня 19:00 Відео
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 22:00 Відео
Росія 1
Данія 4
21 червня 22:00 Відео
Фінляндія 0
Бельгія 2
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Україна ще сподівається вийти в плей-офф: настрій в команді після Австрії

Олена Павлова Олена Павлова
22 червня, 00:57
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Микола Матвієнко пояснив поразку українців в заключному матчі групового етапу Євро-2020 слабким початком і втратою впевненості
Микола Матвієнко і Андрій Шевченко
Микола Матвієнко і Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Захисник збірної України Микола Матвієнко назвав причини поразки від Австрії 0:1 в останньому турі групового етапу. Ця невдача відкинула "синьо-жовтих" на третє місце в групі, тоді як до 1/8 фіналу проходить тільки чотири кращі треті команди з шести. Але українські футболісти вірять, що Євро-2020 для них ще не закінчено.

Читайте також: Я бачив команду, у якої не вистачало сил: Шевченко пояснив поразку від Австрії

"Ми почали матч не так добре, як хотілося. У нас було кілька нервових моментів, після чого втратили впевненість. Ми робили помилки в дуже простих ситуаціях. Австрія відчула це і почала пресингувати. Ми грали не так, як нам хотілося. Але ми зробили все, що могли. Єдине, що ми можемо зробити зараз, це дочекатися результатів інших поєдинків. Ми все ще сподіваємося вийти в плей-офф Євро з третього місця", – розповів Матвієнко УЄФА

Гол Баумгартнера може стати роковим для України
Гол Баумгартнера може стати роковим для України / Фото: Getty Images

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
3
3
0
0
8
2
6
9
Забиті 8
Пропущені 2
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
2
Австрія Австрія Авс
3
2
0
1
4
3
1
6
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
3
Україна Україна Укр
3
1
0
2
4
5
-1
3
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забиті 2
Пропущені 8
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П

Раніше екс-форвард збірної України назвав причину поразки Австрії.

Також аналітики назвали найгіршого гравця України в матчі з Австрією.

Дивіться огляд матчу Україна – Австрія

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Міс Фінляндія-2012
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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Росія
3
2:7
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Данія
3
5:4
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1
Відео Про матч
0:3
Дивись на: Про матч
1:4
Відео Про матч
0:2
Відео Про матч
Вівторок, 22 червня
22:00
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